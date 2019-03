Lorsqu'on voit un événement important, on pense qu'on se souviendra longtemps de la date où c'est arrivé. Mais 40 ou 50 ans plus tard..., on peut facilement se tromper de quelques années. Quand a eu lieu le début des travaux de construction du pont actuel? À quelle date a-t-il été inauguré? Évidemment, ma mémoire n'est pas meilleure que la vôtre, alors chaque date que je mets dans mes publications doit faire l'objet de recherches parfois élaborées, un vrai travail de moine, alors que je n'en ai aucunement la vocation.

La construction du pont actuel qui relie les deux rives du centre-ville a débuté exactement le 18 mai 1970. Sa longueur est de 650 pieds (photo1). C'est la firme Beauval qui obtint le contrat, au coût de 698,542.39$. En réalité, si on inclut l'ensemble des travaux d'approche et l'élargissement de la 16e rue dans l'ouest et de la 118e rue dans l'est, le budget total fut de 2 millions $. On commença à circuler sur ce pont le 18 janvier 1971 et il fut inauguré officiellement quelques mois plus tard par les maires Redmond et Lacasse (photo 2).

La 118e rue dans l'est fut ouverte en novembre 1973 entre la 1re et la 2e avenue, et à la fin de l'automne 1976 entre la 2e avenue et le boulevard Lacroix. On expropria toutes les résidences du côté nord de la 16e rue dans l'ouest pour l'élargir à 4 voies et elle fut ouverte à la circulation en juin 1973.

La 3e photo, de notre ami Yvon Thibodeau, fut prise du Jasmin en avril 2017, quelle vue magnifique de notre pont! On l'a appelé le «pont David-Roy» pour honorer la mémoire de celui qui a construit et opéré pendant 30 ans le premier pont (en bois) entre les deux rives entre 1881 et 1911.

Photo 1 de Léo Fortin Fonds de Ville Saint-Georges, photo 2 du Fonds Claude Loubier. Photo 3 courtoisie d'Yvon Thibodeau. Texte et recherches de Pierre Morin.