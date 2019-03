Le diabète chez les animaux de compagnie

Les principaux symptômes remarqués chez un animal atteint sont : perte de poids malgré une augmentation de l'appétit, augmentation de la quantité d'urine produite ainsi que de la soif, infection urinaire et/ou de la peau, faiblesse musculaire affectant particulièrement les membres postérieurs chez les chats et cataractes chez les chiens. Dans les cas plus sévères où le diabète se complique, la vie de l'animal est en danger. Il peut alors souffrir d'anorexie, de faiblesse, de vomissements et de déshydratation pouvant mener à la mort.

Sachez que contrairement à l’humain, tous les chiens et la majorité des chats diabétiques sont insulino-dépendants, c’est à dire qu’ils ont besoin d’insuline en guise de traitement. L’insuline s’administre par injection sous-cutanée, matin et soir, et ce pour le reste de la vie de l’animal. L’ajustement de la dose d’insuline et le suivi du diabète se font par des mesures régulières du taux de glycémie le plus souvent effectuées à la maison par les propriétaires. Une alimentation spécifique aux animaux diabétiques est également instaurée et une régularité dans l’alimentation est importante à respecter.