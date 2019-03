5 façons de vivre le temps des sucres en Beauce ce printemps

1- Avez-vous vu nos ambassadeurs sucrés Nathalie & Stéfan? Promouvoir la Beauce et notre érable, c’est une de leurs missions! Faites comme eux et partagez la bonne nouvelle, le temps des sucres ça se passe en Beauce!

Saviez-vous que le ¼ de la production mondiale du sirop d’érable est faite en Chaudière-Appalaches? Et qui ne connait pas un Beauceron qui à sa propre cabane a sucre? 😉

2- Rendez-vous dans de magnifiques cabanes à sucre, folkloriques ou gastronomiques, pour vous sucrer le bec en bonne compagnie et découvrir la solidarité beauceronne! Cliquez ici pour découvrir nos cabanes à sucre coup de cœur! Réservez vite, les places s’envolent rapidement 😊

3- Participez à l’Érable Week du 11 au 17 mars! Goûtez aux plats mettant en vedette l’érable préparé par nos chefs beaucerons spécialement pour l’occasion! Cliquez ici pour en savoir plus et découvrir ces mets délicieux!

Psst. Les clients qui votent ICI pour leur plat préféré peuvent remporter plusieurs prix!

4- Participez au Festival beauceron de l’érable qui fête ses 30 ans les 6 et 7 avril prochain! Plusieurs activités musicales, sportives, culturelles et gastronomiques ainsi que des événements familiaux et scolaires mettant en vedette les produits de l’érable ! Le Festival, c’est aussi une programmation complète d’activités incluant des restaurants participants, un gala d’amateur ainsi que des kiosques promotionnels. Cliquez ici pour en savoir plus et avoir accès à la programmation!

5- Mettez-vous en mode sucré! Les Beaucerons sont de fiers ambassadeurs de leur or blond et adorent le temps des sucres! Destination Beauce vous invite à passer en « Mode sucré », soit d’ajouter une touche d’érable à votre milieu de travail! Voici quelques idées en rafale :

Décorez votre classe aux couleurs de la cabane à sucre, ajoutez des bonbons à l’érable au comptoir de votre réception/caisse, offrez des dessins à colorier aux enfants aux images de la cabane à sucre, diffusez vos meilleurs classiques musicaux du temps des sucres et pourquoi pas sortir votre chemise à carreaux noir et rouge, votre casque de poil et votre ceinture fléchée!

Partagez votre idée originale sur les réseaux sociaux en identifiant notre page Destination Beauce (Facebook et Instagram) et en indiquant les #Sucréedenature #Solidaire! Destination Beauce fera tirer un prix sucré parmi les idées sortant du lot et partagera vos magnifiques initiatives sur nos propres réseaux sociaux! 😊