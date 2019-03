DÉCOUVRIR LE POUVOIR DES ALIMENTS

C’est ce que les nutritionnistes partout au Canada vous invite à faire au cours du mois de mars, le mois de la nutrition. La thématique Découvrir le pouvoir des aliments est en fait, une prolongation de la campagne du mois de mars 2018.

Quels sont ces pouvoirs?

Évidemment, les aliments ont comme pouvoir premier de nous nourrir. En effet, ceux-ci nous fournissent l’énergie nécessaire pour affronter nos journées. Ainsi, il est possible que l’intégration de collations soit nécessaire pour vous aider à maintenir un bon niveau d’énergie. Toutefois, je vous invite à répondre à la question suivante : « Est-ce que je mange parce que j’ai réellement faim ou plutôt par ennui? »

Non seulement les aliments permettent de fournir l’énergie nécessaire au corps pour bien fonctionner, ceux-ci peuvent nous apporter également beaucoup plus! Les aliments ont également le pouvoir de prévenir. Nous savons que nos habitudes de vie telles que la pratique d’activité physique et l’alimentation ont un impact important sur notre santé. En effet, en adoptant de saines habitudes de vie, il est possible de diminuer notre risque de développer une maladie chronique comme le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Une alimentation saine peut prendre diverses formes. L’important est que le modèle que vous choisissez d’adopter vous convienne, et ce, à long terme. Si vous êtes déjà atteint d’une maladie chronique, les nutritionnistes peuvent également vous aider à découvrir le pouvoir guérisseur des aliments.

Finalement, il ne faut pas oublier que les aliments nous permettent également de nous rassembler. Que ce soit pour un souper en famille, un repas entre amis au restaurant ou un événement spécial, la nourriture est souvent partie intégrante des événements sociaux. Fait intéressant, manger en bonne compagnie aurait un impact positif sur nos habitudes alimentaires. En effet, les enfants qui mangent en famille consommeraient plus de légumes et de fruits, et moins de boisson sucrée. Ainsi, le risque de présenter un excès de poids est diminué. Le même phénomène est présent chez l’adulte qui mange en compagnie de sa famille ou de ses amis. Chez les aînés, prendre les repas en groupe permet plutôt d’assurer un meilleur appétit, un meilleur apport en nutriments ainsi qu’une diminution du risque de malnutrition.

C’est bien beau tout ça, mais je ne sais plus quoi cuisiner…

En panne d’inspiration pour les repas et les collations? Les diététistes du Canada proposent également 10 recettes simples et savoureuses pour vous donner de nouvelles idées. Passant du déjeuner au dessert, celles-ci vous permettront de « découvrir le pouvoir des aliments ». Au Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, nous offrons également des ateliers-conférences santé au sujet de différentes thématiques, vous apportant ainsi, plusieurs bons trucs et conseils.

Bon mois de la nutrition à tous!

