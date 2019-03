LE DIABÈTE; que connaissez-vous de cette maladie qui touche 600 000 québécois ?

Saviez-vous que le diabète touche 600 000 Québécois, soit 8 % de la population?

Selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé), ce nombre doublera d’ici 2025. De plus, il a été démontré que les diabétiques sont plus à risque de développer une maladie cardiaque ou de subir un arrêt vasculaire cérébral (AVC). Le diabète est une maladie qui doit être prise en charge afin d’éviter la survenue de complications pouvant toucher les yeux, les reins, les nerfs et les vaisseaux sanguins. Malheureusement, on estime que le quart des diabétiques ignorent leur état.

Mais, qu’est-ce que le diabète?

Le diabète est une maladie chronique caractérisée par une élévation de la glycémie (taux de sucre dans le sang) au-dessus des valeurs normales. Cette hyperglycémie est expliquée par un trouble de production ou d’utilisation de l’insuline (ou les deux conditions simultanées). L’insuline est une hormone produite par le pancréas et dont le rôle est de permettre l’entrée du sucre dans les cellules de l’organisme.

Quelles en sont les causes?

Il existe deux types de diabète : le type 1 et le type 2. Le diabète de type 1, qui se traduit par une absence totale d’insuline, apparaît habituellement chez les enfants et les jeunes adultes. On ignore encore les causes exactes de ce type de diabète, provoqué par une destruction des cellules productrices d’insuline par le système immunitaire. Il semblerait que des prédispositions génétiques ainsi que des facteurs environnementaux auraient un rôle à jouer dans cette condition. Dans le cas du diabète de type 2, il s’installe généralement de façon progressive et représente environ 90 % des cas de diabète. Chez les diabétiques de type 2, on observe d’abord une phase de résistance à l’insuline. Durant cette phase, le pancréas produit beaucoup d’insuline dans un but de stocker les sucres, mais le corps est incapable de l’utiliser. À long terme, alors que le pancréas redouble d’efforts pour sécréter de l’insuline et faire son travail, celui-ci peut s’épuiser et ne plus être en mesure de produire suffisamment d’insuline pour maintenir une glycémie stable. Plusieurs facteurs sont en relation étroite avec le développement du diabète de type 2, tels que l’obésité (plus particulièrement si cet excès de poids se situe au niveau abdominal), l’inactivité physique et les mauvaises habitudes alimentaires.

Comment le prévenir ou le contrôler?

L’activité physique favorise un meilleur contrôle de la glycémie et est donc un incontournable dans la prise en charge du diabète. En effet, on remarque que la glycémie diminue plus rapidement après les repas chez les personnes actives. Les exercices cardiovasculaires (des activités telles que la marche, le vélo ou la natation) d’intensité faible à modérée (intensité à laquelle vous ressentez un essoufflement, mais êtes capable d’entretenir une conversation) ont pour effet d’ouvrir de petites portes qui permettent au glucose de passer du sang vers l’intérieur du muscle. Une fois à l’intérieur, le glucose est soit utilisé par le muscle pour produire de l’énergie, soit entreposé en prévision d’un effort ultérieur. Donc, à la suite d’une activité physique, la glycémie diminue simplement par l’action des muscles qui ont consommé ou stocké le surplus de glucose.

Les exercices musculaires sont tout aussi importants que les exercices cardiovasculaires dans la gestion du diabète. Avoir une bonne masse musculaire signifie non seulement être plus fort et endurant au moment d’effectuer vos activités de la vie quotidienne ou sportive, mais représente aussi un bel espace de stockage pour le glucose, diminuant ainsi la glycémie.

L’effet de l’exercice sur la glycémie peut durer jusqu’à 48 h, d’où l’importance d’être régulier dans la pratique d’activité physique et d’éviter les longues périodes de sédentarité. De cette façon, le pancréas a besoin de sécréter moins d’insuline et il s’épuise moins rapidement. C’est pour cette raison que la pratique régulière d’activité physique constitue l’un des moyens les plus efficaces pour :

Prévenir l’apparition du diabète de type 2 chez les prédiabétiques, chez qui l’on retrouve une glycémie plus élevée que la normale, mais pas suffisamment élevée pour établir un diagnostic de diabète.

Diminuer la prise de médicaments et retarder la prise d’insuline chez les personnes déjà atteintes du diabète de type 2.

En résumé, l’exercice est un puissant médicament pour prévenir le diabète ou retarder ses complications. En complément à l’activité physique, nous suggérons également une alimentation saine et adaptée.

Sur le site Internet de Diabète Québec, vous pouvez trouver davantage d’informations sur le développement d’un mode de vie sain qui permet de contrôler la maladie tout en se réalisant pleinement.

Vous êtes prédiabétique ou diabétique et souhaitez améliorer votre qualité de vie?

Au Pavillon du cœur, nous offrons différents services pour soutenir les clients atteints de cette maladie, notamment un enseignement sur le diabète, des ateliers de cuisine pour personnes diabétiques et un programme de réadaptation permettant aux clients de mieux vivre avec leur diabète. Nous offrons aussi des services pour ceux qui veulent prévenir la maladie, le tout en étant encadrés par des professionnels de la santé compétents. Contactez-nous au 418-227-1843 ou présentez-vous au Pavillon (2640, boul. Dionne, St-Georges) afin que nous puissions vous recommander le service qui vous convient le mieux.

En Beauce-Etchemins, il y a également l’organisme Diabète Beauce-Etchemin qui vient en aide aux personnes diabétiques.

