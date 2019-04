Une « DÉTOX » approuvée par nos professionnelles de la santé

Détox : ce mot que nous entendons souvent pour exprimer que nous devrions libérer notre corps des toxines, améliorer notre santé, être en meilleure forme ou perdre du poids. Provenant de la naturopathie, cette pratique est remise en question par la communauté scientifique. En effet, il faut comprendre que le corps n’accumule pas les toxines provenant de notre environnement ni les déchets produits lors de la digestion.

En tant qu’être humain, nous possédons les organes nécessaires pour réussir à éliminer les déchets produits par le corps. Le foie et les reins s’occupent de « nettoyer » notre organisme au quotidien. À moins d’avoir des problèmes de santé qui touchent ces organes, ceux-ci n’ont pas besoin d’aide pour accomplir leur travail. Toutefois, certaines habitudes de vie peuvent les aider à fonctionner au maximum de leur capacité. Par exemple, les gens ayant un surplus de poids peuvent avoir une accumulation de graisses autour des organes vitaux, dont le foie. Ce gras au niveau abdominal peut avoir un impact sur le bilan des lipides, dont le taux de cholestérol et de triglycérides. Ainsi, adopter une alimentation saine et bouger davantage peut favoriser une diminution du gras viscéral.

En ce qui concerne les reins, avoir un bon contrôle de sa glycémie peut grandement les aider. En effet, une des nombreuses complications chez les personnes diabétiques, qui n’ont pas un bon contrôle de leur glycémie, est la néphropathie. Cette condition survient car la présence élevée de sucre dans le sang (hyperglycémie) de façon prolongée, endommage les petits vaisseaux sanguins qui permettent aux reins de filtrer les déchets présents dans le sang. Encore une fois, une saine alimentation et la pratique d’activité physique sont des habitudes qui aident fortement à avoir un meilleur contrôle glycémique.

Notre propre définition de «détox»

En considérant tout ce qui est mentionné plutôt, voici notre propre définition du mot «détox».

Plutôt que de faire une cure détox quelques jours ou semaines par année, il serait plutôt préférable d’adopter de saines habitudes de vie à long terme. Mangez sainement en intégrant davantage de fruits, de légumes, de produits céréaliers à grains entiers et de protéines maigres au détriment des produits transformés. Prenez plaisir à bouger en pratiquant des activités physiques que vous aimez. Profitez du beau temps à l’extérieur et déconnectez-vous un peu de vos appareils électroniques. Faites de votre sommeil une priorité plutôt que de l’écourter dans le but d’avoir plus temps pour accomplir vos tâches quotidiennes. Ce sont des petits changements graduels dans nos habitudes de vie qui peuvent nous aider à long terme à se sentir plus en santé et en meilleure forme.

