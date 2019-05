LE GARAGE FINA GRENIER ET VEILLEUX

Photo de la station service qui se trouvait au coin de ce qu'on appelait alors le boulevard Dionne (6e avenue) et de la rue Saint-Henri (17e rue) dans le secteur ouest, en 1958, alors que le propriétaire était M. Victor Veilleux. On y vendait de l'essence et on offrait le service de mise au point et de changement d'huile. On y vendait aussi les pièces habituelles dans ce genre d'établissement: pointes, bougies, batteries, prestone, pneus, etc. On pouvait également laver votre auto et on faisait aussi le service et la réparation générale. Sa devise était: «Où que vous soyez, nous y serons rapidement» et son numéro de téléphone était le 765, ce qui signifie qu'on y faisait aussi du remorquage. Par la suite, cette station service a été opérée, entres autres, par M. Marie-Louis Thibodeau, par M. Armand Nadeau, M. Langis Caron, M. Martin Busque et par M. Jean-Paul Blais et le sous-sol a servi comme atelier de débosselage avec M. Jean-Marie Grégoire. Les derniers locataires qui ont opéré un garage à cet endroit ont été «Aubin & Dionne» (Roger Aubin et Pierre Dionne). Ce bâtiment existe encore mais n'est plus en exploitation depuis plusieurs années. La propriété est actuellement à vendre. Il y a de moins en moins de stations services à Saint-Georges, elles ont été remplacées par des stations libre-service souvent jumelées à des dépanneurs. Photo du fonds Claude Loubier. Texte et recherche de Pierre Morin.