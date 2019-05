L'HÔTEL CENTRAL EN 1913

Autrefois, presque tous les villages avaient leur «Hôtel Central». Même Saint-Georges a eu le sien, qui était situé au 42 de la 1re avenue dans l'est. La photo nous le montre vers 1913. Il appartenait à Béloni Roy, frère de David Roy qui a eu le pont de bois pendant 30 ans. Plus tard, vers 1920, Frédéric Morency s'en porta acquéreur et le rebaptisa quelque temps par après du nom de «Hôtel Morency». Avec ce détail vous savez donc à quel endroit il était localisé, soit où se trouvent aujourd'hui La Société Microbrasserie et le Resto-bar Jack Saloon. Remarquez les trottoirs en bois et la rue en gravier, ou en terre devrions-nous dire, poussiéreuse par beau temps et très boueuse par temps pluvieux.



Les autres édifices sont aussi intéressants. Le côté gauche, en commerçant par le plus rapproché: le magasin d'Albéric Rhéaume devenu plus tard le garage Davilas Gilbert, suivi d'un bâtiment qui deviendra plus tard le deuxième Hôtel Murtha en 1934 (aujourd'hui le Shaker). Ensuite (le gros édifice en briques avec une fenêtre ronde), c'est le 2e magasin Thibaudeau et Frères qui a été incendié en 1924 (aujourd'hui édifice où loge le restaurant Chez Francine). Puis, là où on voit des tuyaux de béton près de la rue, c'est la Compagnie de Béton Saint-Georges (maintenant le Dooleys). Ensuite, le gros édifice blanc est l'Hôtel Murtha House suivi de la Fonderie Gonthier, ces deux derniers ayant été détruits par le gros incendie de 1915. Du côté droit de la rue, plus loin que l'hôtel Central, une série d'immeubles qui furent tous incendiés en novembre 1915. N'oubliez pas que cette photo date de plus de 100 ans, pas surprenant qu'on ne reconnaisse maintenant aucun édifice.



Photo du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.