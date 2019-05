Raison et consommation

Un dollar ici, deux dollars là… en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, les économies fondent comme neige au soleil et les dépenses courantes deviennent difficiles à régler.

VOUS EST-IL DÉJÀ ARRIVÉ DE VOUS DEMANDER, à la fin du mois, où tout votre argent était passé? Si c’est le cas, essayez les cinq stratégies suivantes pour mettre un frein aux dépenses superflues et épargner une plus grande part de votre revenu.

1. Apprivoisez le mot « budget »

C’est connu, bien des gens détestent le mot « budget ». Or, en faisant un budget et en notant chacune de vos dépenses, vous saurez où va votre argent et vous pourrez corriger le tir afin de réduire vos dépenses et d’augmenter votre épargne.

2. Soyez à l’écoute de vos besoins

Vous avez besoin de provisions pour le souper. Pouvez-vous en dire autant de ce Pinot à 45 $ dont votre amie Sarah vous a parlé avec tant d’enthousiasme aujourd’hui? Vous avez besoin d’une voiture, mais avez-vous vraiment besoin du rutilant modèle de l’année que vous avez vu chez le concessionnaire? Le modèle plus économique d’il y a deux ans ne ferait-il pas aussi l’affaire?

Pour éviter de dépenser plus que vos moyens le permettent, vous devez absolument savoir faire la différence entre vos « besoins » et vos « désirs ».

La prochaine fois que vous serez sur le point de faire un achat que vous n’avez pas budgété, posez-vous les questions suivantes :

Est-ce que j’en ai vraiment besoin?

Est-ce que je peux survivre sans?

Y a-t-il une solution moins chère?

3. Prenez du recul

En route vers la maison, vous faites un arrêt au centre commercial pour faire tailler une clé et vous ressortez avec l’affaire du siècle : un téléviseur plus grand que celui que vous avez déjà. Le problème, c’est que vous avez également gonflé le solde de votre carte de crédit de plusieurs centaines de dollars.

Les achats impulsifs peuvent être mortels pour votre budget. Avant de passer à la caisse, donnez-vous 24 heures pour réfléchir. Soyez honnête avec vous-même et vérifiez si vous avez les moyens pour cet achat. Quand on a les idées claires, la raison l’emporte la plupart du temps.

4. Stoppez les folles dépenses récurrentes

Vous avez le nec plus ultra des forfaits de télévision par satellite ou par câble et de téléphone filaire ou cellulaire. Vous achetez des revues qui donnent fière allure à votre table à café et fréquentez le centre de conditionnement physique le plus couru en ville. C’est bien beau tout cela, mais avez-vous le temps de profiter de tous les services que vous payez mois après mois? Si vous répondez par la négative, faites dès aujourd’hui des recherches pour :

Trouver une façon économique de regarder des vidéos en continu au lieu de payer pour la télévision par câble ou satellite;

Trouver des forfaits Internet ou cellulaires tout inclus;

Négocier de meilleurs tarifs auprès de votre câblodistributeur ou fournisseur d’accès à Internet. Parler ne coûte rien, mais peut vous faire économiser gros.

5. Cessez de manger votre argent

Les croissants, les cafés et les lunchs que vous vous payez tous les jours, ainsi que les deux soupers que vous mangez chaque semaine au restaurant parce que vous êtes trop fatigué pour cuisiner, font tout simplement partie des dépenses qu’il faut assumer quand on travaille, non?

La nourriture est un poste très important du budget et vous pouvez économiser beaucoup d’argent en « domptant » votre appétit. Par exemple, en vous passant d’un seul café à 2 $ chaque jour pendant cinq jours, vous économiseriez 10 $ par semaine. C’est 40 $ de plus dans votre compte d’épargne chaque mois et 520 $ chaque année. Faites le calcul et voyez combien coûtent vos croissants à 3 $ et vos lunchs quotidiens à 10 $, sans oublier les repas à 20 $ que vous prenez au restaurant ou que vous faites livrer.

Êtes-vous prêt à reprendre vos finances en main et à stopper les dépenses superflues?