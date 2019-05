Code de bonne conduite en communauté

Marcher le plus possible sur le bord du chemin de façon à laisser un corridor de circulation pour les autres personnes.

Ramasser les besoins de son animal et en disposer de la bonne façon.

Maintener les vaccins et le vermifuges à jour pour protéger votre chien et les autres animaux.

Observer le langage corporel du chien et respecter son besoin d’espace.

Toute interaction avec le chien doit être initiée par celui-ci et non par l’humain. Adopter une posture à la hauteur du chien et assurez-vous d’être toujours sur le côté de l’animal, pas devant lui ou derrière.