Les infections respiratoires chez les chats

Les infections des voies respiratoires sont très communes chez les chats et sont causées par une combinaison d’agents infectieux regroupant différents virus et bactéries. Les deux agents principaux sont le calicivirus et l’herpèsvirus, ce dernier aussi connu sous le nom de rhinotrachéite. Ces deux virus sont excrétés par les voies orale, oculaire et nasale et sont transmis par contact avec les sécrétions d’un chat porteur. Une contamination est également possible en partageant la cage ou les bols.