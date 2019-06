L’importance d’un examen médical annuel

L’espérance de vie de nos compagnons domestiques est très réduite si on la compare à celle des humains. La longévité moyenne des chats et chiens de petite race est en général de 15 ans, tandis que les plus grandes races de chiens vivront en moyenne 12 ans.

En raison de ce processus de vieillissement accéléré chez nos compagnons à quatre pattes, leur état de santé peut parfois changer en peu de temps. C’est la raison pour laquelle un examen annuel est recommandé, même lorsqu’ils nous semblent en bonne santé. L’examen annuel permet à votre vétérinaire de suivre l’état de ses dents et l’accumulation progressive de tartre, confirmer l’apparition d’un souffle ou d’arythmie cardiaque, détecter l’apparition de l’ostéoarthrose et en ralentir la progression et bien plus encore. Dès l’âge de 6 ou 7 ans, des analyses sanguines et urinaires annuelles permettent de préciser la fonction des reins, du foie, de la glande thyroïde, ou encore détecter l’apparition du diabète ou d’anémie, etc.