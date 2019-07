PUBLICITÉ SUR LES QUAIS

Aujourd'hui, on l'appelle le mur de soutènement, situé sur la Promenade Redmond. Auparavant, c'était le quai Pinon, qui fut érigé au cours des années 1966-1968. Antérieurement, la rivière longeait l'arrière des commerces et les débâcles à répétition causaient régulièrement des dommages. À partir des années '40, déjà des commerçants riverains, en vue de minimiser les inconvénients, ont érigé des quais le long de leurs établissements. Et plusieurs en ont profité pour afficher bien à la vue des gens de l'ouest et de ceux circulant sur le pont le nom de leurs commerces. Voyez la publicité du marchand de meubles Jules Baillargeon, vers 1944, qui faisait la promotion de son magasin dont la façade donnait sur la 1re avenue (photo 1). Cette entreprise fut achetée par les fondateurs du Salon du Meuble, au coin de la 120e rue, (maintenant site du restaurant Gril-Wok) vers 1945. Le terrain où apparait l'annonce de Jules Baillargeon devint ensuite la propriété de M. J.A. Roberge (A pour Aristide) qui y érigea un nouvel édifice commercial pour accueillir son magasin de vêtements (aujourd'hui Histoire de Bulles), dont il s'empressa d'inscrire le nom sur le quai (photo 2, vers 1950), en remplacement de celui de M. Baillargeon. Ce fut surtout son fils Marc qui opéra ce magasin dont il devint propriétaire à son tour quelque temps plus tard. Il modifia alors la publicité en conséquence (photo 3 vers 1955). Remarquez, sur la même photo, qu'on voit aussi les annonces du «Magasins de enfants» de M. Victor Veilleux, ainsi que celui de Catellier Radio Télévision qui faisait la promotion des téléviseurs Dumont. Même stratégie pour les deux établissements Hôtel Morency et Grand Hôtel dont on voit les annonces commerciales sur leurs quais vers 1940 (photo 4). Wow, ils étaient ingénieux ces gens d'affaires, tirant parti de ces constructions pour s'annoncer, faisant ainsi d'une pierre deux coups. Pas sûr que les règlements municipaux permettent encore ce genre de publicité de nos jours. Photos du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.