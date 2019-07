GREENBERG, SUCCESSEUR DU MAGASIN A.L. GREEN

Plusieurs se souviennent du magasin à rayons A.L. Green qui s'installa sur la 1re avenue en 1960, presque en face de l'ancien pont de fer (photo 1 du 23 décembre 1964). On se rappelle de leur énorme enseigne faite de néons verts. Mais combien se souviennent qu'en 1980, pendant quelque temps, cette renommée enseigne fut remplacée par une autre, au même endroit? Ce n'était plus A.L. Green, mais Greenberg (photo 2). Bizarre, un magasin qui change de nom? La vérité est la suivante. Le propriétaire de la chaine A. L. Green était un M. Greenberg et il avait un frère qui possédait aussi une chaine de magasins du même genre. Les magasins de ce dernier s'appelaient simplement «Greenberg». À un moment donné, vers 1980, les deux frères engagèrent des négociations et comprirent qu'au lieu d'avoir deux chaines de magasins et de se faire compétition, il était nettement préférable, et surtout plus profitable, de fusionner leurs commerces et d'éliminer les doublons. C'est ce qu'ils firent, en fermant un des deux aux endroits où ils opéraient en double. À Saint-Georges, ils fermèrent A.L. Green et conservèrent Greenberg qui était localisé au centre d'achat Carrefour (photo 3). Pendant qu'ils écoulaient les quelques semaines restant au bail de la 1re avenue, ils y remplacèrent l'enseigne afin d'informer la clientèle, dans l'espoir qu'elle les suivrait au centre d'achat. Plusieurs employés, ainsi que le reste de la marchandise, furent transférés au magasin du Carrefour. Aujourd'hui, ces deux entreprises ne sont plus qu'un souvenir. Heureusement, pour mémoire, nous avons encore leurs photographies. Photos 1 et 2 du fonds Claude Loubier. Photo 3 provenant d'une capture d'écran d'un vidéo de Normand DeLessard. Texte et recherches de Pierre Morin.