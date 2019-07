Métamorphose

À l’aube de sa transformation, Senna n’est plus certaine de rien… Son destin fera d’elle une harpie, mais ce n’est pas la vie qu’elle croyait mener. Arpia semble être un endroit plein de secrets, sans compter toutes les personnes en qui Senna avait placé sa confiance, qui lui donnent des raisons de croire qu’on ne lui dit pas tout. Heureusement qu’elle peut compter sur Ian pendant cette épreuve difficile qu’est la métamorphose pour lui donner confiance en elle et surtout, pour lui tendre une oreille bienveillante et des bras dangereusement ouverts. La jeune femme sera confrontée à des défis surhumains et devra faire preuve d’ouverture et de courage si elle souhaite garder une partie de l’humanité que ses parents lui ont donnée… Gare à toi Senna, la Matriarche te tend un guet-apens.

OKAAAY LE TOME CINQ MAINTENANT S’IL VOUS PLAIT MERCIIIII!

Bon, sérieusement, je me suis lassée de cette histoire pendant le second tome… Je trouvais l’histoire lente, il se passait plusieurs choses mais rien en même temps… MAIS!!! Lorsque j’eus terminé ma lecture, qui me sembla être péniblement longue, et que je me plongeai dans le troisième roman… JE.NE.POUVAIS.PLUS.M’ARRÊTER.DE.LIRE!

Bien que le tome deux n’eut pas été un coup de coeur, les tomes qui suivirent en furent presqueeeee. Ericka Duflo nous plonge dans un récit fantastique sans nous y noyer. Ce que je veux dire par-là, c’est qu’il est possible, autant pour les lecteurs intermédiaires qu’avancés, de comprendre et d’apprécier la plume de l’auteure qui est directe et ensorcelante! L’évolution des personnages est subtile mais il est important de constater de quelle façon Senna et ses amies évoluent afin de différencier la bête de la personne.

Merci aux Éditions les Malins et à l’auteure pour l’envoi! J’ai vraiment hâte de voir le dénouement de cette aventure regorgeantes de référence mythologiques et de créatures mythiques!!!





