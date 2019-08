MICROBIOTE INTESTINAL : DES MILLIARDS DE BACTÉRIES AU SERVICE DE NOTRE SANTÉ

Le microbiote intestinal réfère aux cent mille milliards de bactéries qui peuplent nos intestins. Alors que celui-ci peut représenter jusqu’à 2 kg (4,4 lb) de notre poids corporel, le nombre de bactéries qui le composent est encore plus élevé que le nombre de cellules de notre corps. Ce que les scientifiques considèrent aujourd’hui comme un organe en soi aurait plusieurs effets sur la santé de l’être humain.

À quoi sert le microbiote intestinal?

Les nombreuses bactéries vivant dans nos intestins assurent plusieurs fonctions. Tout d’abord, le microbiote intestinal joue un rôle dans l’immunité. En effet, celui-ci agit à titre de barrière contre les microorganismes pathogènes qui pourraient nous occasionner des problèmes de santé. Ensuite, ces bactéries produisent de la vitamine K qui participe, entre autres, au processus de coagulation et des vitamines du complexe B qui assurent différentes fonctions dans l’organisme.

De plus, le microbiote intestinal permet d’assurer une bonne fonction digestive. En effet, ces bactéries sont capables de digérer certains aliments que l’être humain est incapable de digérer. Les fibres alimentaires en sont un bon exemple.

Finalement, ces bactéries produisent des acides gras à chaîne courte (AGCC) provenant, entre autres, de la fermentation des fibres. Ces acides gras servent de source d’énergie pour les cellules du côlon, permettant ainsi d’assurer la santé de la paroi intestinale. Les AGCC ont également un effet anti-inflammatoire et pourraient nous protéger contre le cancer colorectal. Ceux-ci pourraient également aider à prévenir l’apparition de maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires ainsi que l’obésité en réduisant les taux de cholestérol et de glucose sanguin. Des études restent cependant à faire à ce sujet.

Ce qui peut nuire au microbiote intestinal

Pour réussir à accomplir de façon optimale toutes les fonctions mentionnées plus haut, il faut que le microbiote intestinal soit en bonne santé. Malheureusement, plusieurs éléments peuvent avoir un impact négatif sur celui-ci. Entre autres, la prise de médicaments tels que les antibiotiques, certains laxatifs ou les antidépresseurs peut avoir un impact sur la composition du microbiote. Par exemple, il est possible que pour traiter une infection vous ayez besoin de prendre des antibiotiques. En plus de détruire les bactéries responsables de l’infection, ces antibiotiques détruisent également une partie de celles qui peuplent vos intestins.

La présence de maladies inflammatoires de l’intestin, par exemple la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, peut également apporter un déséquilibre dans le microbiote. Finalement, l’alimentation a également un impact direct sur la composition et la diversité des bactéries. En effet, une alimentation pauvre en fibres, riche en sucre et en gras a pour effet de diminuer la diversité du microbiote.

Bien nourrir son microbiote intestinal

Comme mentionné précédemment, les bactéries dans nos intestins se nourrissent des fibres que nous sommes incapables de digérer. Il n’est alors pas surprenant de constater que d’augmenter sa consommation de fibres permet de favoriser un microbiote plus sain. Les fibres se retrouvent entre autres dans les fruits et légumes entiers, les produits céréaliers à grains entiers, les noix, les graines et les légumineuses. En plus d’augmenter sa consommation quotidienne de fibres, il est important d’assurer une variété dans les sources de fibres pour favoriser la diversité des bactéries. Les aliments fermentés, comme le yogourt, le kéfir, le tempeh ou le komboucha pourraient également avoir un effet bénéfique pour le microbiote intestinal. Ces aliments apportent avec eux une diversité bactérienne permettant d’enrichir notre flore intestinale. Finalement, la prise de probiotiques, microorganismes vivants, aurait un effet positif sur la santé intestinale. Il faut toutefois que ceux-ci soient en quantité suffisante pour avoir un réel impact.

En bref, il est important de consommer davantage d’aliments peu transformés et donc, qui contiennent plus de fibres, et de faire place à la variété dans notre assiette. Cela permettra non seulement de vous nourrir vous, mais également ces milliards de bactéries qui vivent dans vos intestins!

