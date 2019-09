Les Graces

Les Graces sont aimés de tous. Le charme de cette famille est incomparable, il est magnétique, contagieux et presque magique. Ils n’ont pas besoin d’amis, mais ils l’ont choisi elle : River. Pourtant ordinaire, cette fille dégage quelque chose qui intrigue les jeunes Graces et qui les poussent à l’accueillir dans leur mystérieuse demeure. En se liant d’amitié avec Summer, la plus jeune des Graces, River découvrira des choses qu’elle ignorait d’elle-même et sera confrontée à la dure réalité du départ de son paternel. Romance, envoûtement, mystère… Ce livre ne laissera aucun amateur de Fantasy indifférent!

Bon… Je sais déjà ce que vous pensez!!! Oui, The Graces ressemble légèrement à Twilight, mais non, ce n’est pas du tout pareil. Tout d’abord, parce que River n’est pas aussi simple que Bella, mais également, parce que c’est River, au final, qui est complètement différente de tout ce que l’on croyait savoir.

J’avoue que je l’avais vu venir un peu, mais en même temps, pour quelqu’un qui lit autant de YA que moi, il n’y a plus grand chose que l’on peut me cacher… J’ai beaucoup aimé ce roman parce qu’il m’a plongé dans la nostalgie des livres que je lisais au secondaire. Ce n’était pas trop lourd, pas trop complexe, mais tellement divertissant que je l’ai lu en une shot! De chapitre en chapitre, l’adrénaline monte peu à peu et il est impossible de refermer le livre sans être arrivé au bout des choses! La quête de vérité était plus importante que le besoin de sommeil à ce moment-là!

Ça fait un certain temps que ce livre a vu le jour dans la feu collection Black Moon de Hachette. Je suis au courant que la sortie du second tome, en anglais, est prévue pour septembre 2018! Alors ne vous faite pas trop d’attentes pour la suite en français… J’ai vraiment l’impression que si je ne lis pas cette suite, quelque chose dans cette histoire me glissera d’entre les mains!

Merci infiniment Hachette Canada pour la découverte d’une autrice à la plume fluide et intrigante!

