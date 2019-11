Période des impôts : avoir un plan, c’est payant

Une bonne planification fiscale doit se faire à longueur d’année. Mais que faire si ce n’est pas réaliste? L’automne est un bon moment pour faire le point, surtout à l’approche des fêtes et de la fin de l’année..

Pour bien des gens, la planification fiscale tourne autour de la date limite de cotisation au REER. À ce moment-là, il est souvent trop tard pour profiter de toutes les possibilités de réduire sa facture d’impôt. Mais si on s’en occupe le moindrement avant la fin de l’année, on peut être mieux préparé et, qui sait, payer moins d’impôt.

Un petit geste qui peut rapporter gros

Si vous êtes salarié, vous pensez probablement que votre revenu et l’impôt que vous payez sont immuables. L’impôt est retenu à la source, les cotisations sont versées dans un régime d’avantages sociaux, et vous avez l’impression que vous ne pouvez rien y changer. En fait, vous pouvez changer bien plus de choses que vous ne le croyez, et il y a moyen de réduire votre impôt à payer et d’investir plus d’argent pour le faire fructifier.

La planification, ce n’est pas nécessairement compliqué. Tout ce que vous devez faire, c’est trouver quelques documents et vous garder un peu de temps pour parler à votre conseiller IG. Voici les documents à rassembler :

votre avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada (accessible en ligne si vous avez un compte Mon dossier de l’ARC);

votre dernier relevé de paie et votre meilleure estimation du revenu touché sous forme de primes ou de commissions;

les relevés de placements non enregistrés.

Ces renseignements aideront votre conseiller IG à déterminer s’il y a des mesures à prendre avant la fin de l’année civile pour vous faire épargner le plus d’argent possible.

La clé : les comptes enregistrés

Ces comptes sont à impôt différé ou libres d’impôt. En voici quelques-uns :

le régime enregistré d’épargne-retraite (REER)

le compte d’épargne libre d’impôt (CELI)

le régime enregistré d’épargne-études (REEE)

le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)

Lorsque vous organisez vos affaires en vue d’optimiser vos cotisations dans vos comptes enregistrés, pensez à l’ordre des événements. Par exemple, une cotisation à votre REER pourrait entraîner un remboursement d’impôt, que vous pourriez ensuite réinvestir dans un REEE pour profiter des subventions des gouvernements fédéral et provincial.

N’oubliez pas les gains et les pertes en capital

On a parfois avantage à vendre des placements qui ont perdu de la valeur parce que les pertes peuvent réduire le revenu imposable. Mais avant de faire quoi que ce soit, parlez-en à un fiscaliste. Si vous décidez d’aller de l’avant, votre conseiller IG peut vous guider en ce sens et vous informer des avantages fiscaux potentiels.

À vous de jouer

La fin de l’année n’est pas le seul moment pour planifier vos finances afin de réduire votre facture d’impôt, mais ça l’est si vous ne voulez pas rater des dates limites importantes. Un petit effort supplémentaire pourrait vous rapporter gros. La fin de l’année est aussi un excellent moment pour voir s’il y a eu des changements dans votre revenu, vos dépenses et votre mode de vie. Ensuite, travaillez avec votre conseiller IG pour modifier votre Plan vivant IGMC afin de profiter pleinement des stratégies fiscales visant à améliorer votre bien-être financier global.

En prime : conseil sur les primes

Si une prime vous est versée directement, l’impôt pourrait être retenu à la source. Cependant, si votre employeur le permet, il se pourrait qu’une partie ou la totalité de l’impôt sur la prime ne doive pas être retenue si la prime est transférée directement, en tout ou en partie, à votre REER. Discutez-en avant la fin de l’année pour déterminer la meilleure façon de recevoir votre prime.

Par IG Gestion de patrimoine / octobre 2019