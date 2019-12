L'ÉPICERIE SAINT-GEORGES DE HENRI POULIN

Cette épicerie était située au coin de la 2e avenue et de la 122e rue et elle appartenait à M. Henri Poulin. Dans les années '40, c'était M. Jules Moisan qui opérait ce commerce. Cette photo date de 1962. Selon les publicités qui apparaissent à l'extrême gauche de l'image, on voit qu'il y avait déjà une section de buanderie à l'époque de la 1re photo. On constate aussi qu'un cycle de lavage coûtait 0,25$ et qu'un cycle de séchage coûtait 0,10$. Wow, quelle aubaine. Entre 1963 et 1967, l'épicerie fut opérée par M. Léopold Courtemanche, dont la famille résidait au second étage de la maison voisine. Quand à la buanderie, elle prit par la suite plus d'expansion pour devenir un laundromat public, entrainant la disparition de la section épicerie. Il y eut aussi dans le même secteur, vers 1960, un gros compétiteur, M. André Guay qui ouvrit une nouvelle épicerie (photo 2) presque en face, qui allait devenir très populaire au fil des ans et qui, à la fin des années '60, déménagea plus loin, dans les environs de la 132e rue, dans un local beaucoup plus grand, puis devint un Marché Provigo au Carrefour Saint-Georges vers 1978, en remplacement de l'épicerie A&P. Quand au laundromat, en 1983, le Bercail, un organisme d'aide aux sans abris alla s'installer voisin, au 12165 de la 2e avenue. Puis aux environs de l'an 2000, le Bercail acheta l'édifice que nous voyons sur la 1re photo, d'importantes rénovations furent effectuées, et le deux bâtiments furent joints et fusionnés pour devenir Au Bercail, résidence accueillant des hommes et femmes démuni(e)s vivant des difficultés personnelles ou familiales temporaires (photo 3). Cet organisme existe encore aujourd'hui, au même endroit. Photo 1 de Rouville Gagnon, photos 1 et 2 du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.