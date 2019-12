PARCOMÈTRES ET FEUX DE CIRCULATION

Bon coup pour les uns, calamité pour les autres, les parcomètres arrivèrent à Saint-Georges en 1948 sous le règne du maire Louis Drouin. On le voit sur la 1re photo, c'est celui qui pose fièrement les mains sur ce premier appareil diabolique, en compagnie du chef de police et de quelques autres personnages posant pour la postérité. C'était prétendument pour éviter qu'un même véhicule monopolise une place de stationnement pendant toute la journée au détriment de clients éventuels. Sur la 2e photo, on aperçoit un autre genre de parcomètre, «double», devant le magasin Paul-M. Bégin Chaussures en 1958. Tous les parcomètres furent éliminés en 1996 sous le règne du maire Roger Carette, au grand bonheur de la majorité.

Le premier feu de circulation dans notre ville fut installé en 1949 au coin de la 1re avenue et de la 120e rue. On le voit encore sur la 3e photo, prise au début des années '60 en face du magasin Salon du Meuble, logeant aujourd'hui le restaurant Grill-Wok. Quelques années plus tard, on en installa un autre à l'intersection achalandée, coin 2e avenue et 120e rue, comme on le constate à la 4e photo, prise à cet endroit dans les années '50.

Les temps ont bien changé, il n'y a plus aucun parcomètre en ville, mais de nombreux feux de circulation se sont ajoutés ailleurs, à d'autres croisements maintenant plus importants. Ceux apparaissant aux photos 3 et 4 sont disparus depuis longtemps.

Photo 1 du fonds BAnQ. Photos 2, 3 et 4 du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.