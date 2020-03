Est-il trop tard pour trouver le bonheur?

Pour Sloan, il n’y a pas plusieurs façons de vivre… Elle survie. À la merci de Asa, son petit copain complètement cinglé, elle jongle entre les études et la vie de dealers qu’a choisi son homme. Manipulateur, violent et toxique, Asa ferait tout pour que Sloan reste avec lui… même la tuer. Cependant, quand Carter arrive dans la vie de la jeune fille, elle voit les possibilités de vie qui pourrait être la sienne… Prise entre son coeur, sa raison et sa famille, Sloan aura à choisir la vie qu’elle veut et non pas celle qu’il lui faut.

Mais quelle lecture difficile!!! C’était horrible. Horrible de lire toutes ces choses atroces que Asa fait vivre à Sloan. Horrible de la regarder sombrer de plus en plus vers la détresse et la tristesse. Horrible et dégueulasse de côtoyer un monstre comme Asa. C’était frustrant et répugnant de le voir aller avec sa grosse masculinité toxique. C’est un violeur, un agresseur, un homme violent, jaloux maladif… C’était vraiment perturbant de me mettre dans la peau de cette fille. Certains diront qu’elle avait le choix de partir, et c’est vrai, mais elle a aussi fait le choix d’aider son frère coûte que coûte. Elle a fait le choix d’endurer toute cette merde pour le bien de sa famille. Mais surtout, si elle partait, Asa aurait bien poignardé ceux qu’elle aime et elle-même pour que Sloan reste avec lui.

Heureusement que Carter s’est ajouté à l’histoire, mais malgré tout, la relation entre lui et Sloan est tellement lourde, tellement imprudente et angoissante… Disons que Too late n’est pas un livre de choix pour se détendre! C’était un récit choquant, mais il faut le lire pour savoir que ça arrive plus souvent que l’on veut bien l’admettre. Ça fait peur de devoir l’avouer, mais ce roman met de l’avant une sombre réalité…

Merci à Hugo New Romance Québec pour l’envoi! Même si ce fut une lecture douloureuse, si vous souhaitez vivre une grosse gamme d’émotions, je vous conseille cette découverte de Colleen Hoover.

- C

