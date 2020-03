LE RESTAURANT AUX SOUVENIRS DÉMÉNAGE

Le 4 avril 1957, M. André Godbout ouvrit le restaurant Aux Souvenirs, adjacent au Motel Souvenir de M. Henri-Louis Larochelle. Ce restaurant était voisin du côté nord des Motels. Ceux-ci étaient situés sur la «route 23» (route nationale, maintenant la 173) dans le secteur de la Station, les motels là où se trouve aujourd'hui le Garage Honda. Et le restaurant Aux Souvenirs là où est maintenant situé le restaurant Normandin. Le restaurant Aux Souvenirs a aussi appartenu à M. Georges Dubois qui adopta le slogan «Souvenez-vous qu'on mange bien AUX SOUVENIRS». La photo 2 nous donne un aperçu de la salle à manger telle qu'elle était en 1958. La photo 3 nous donne un aperçu de l'aspect extérieur du bâtiment aussi en 1958. Au cours des années '80, M. Henri-Louis Larochelle prit sa retraite et cessa d'opérer son Motel, ce qui diminua drastiquement la clientèle du restaurant Aux Souvenirs, entraînant quelque temps plus tard sa fermeture. À la fin des années '80, on y ouvrit un commerce de fruits et légumes sous le nom de «Le Potager». Lorsque la chaîne Normandin acheta le terrain où devait être construit son nouveau commerce, il fallait enlever l'immeuble ayant logé Aux Souvenirs. Heureusement, on n'eut pas à le démolir puisqu'on trouva un acheteur qui accepta de le transporter ailleurs. C'est la firme de M. Alcide Doyon Transport qui procéda au déménagement dans la journée du mardi 7 juin 1994 (photo 1). La bâtisse fut déménagée au 3503 du rang Saint-Charles à Notre-Dame-des-Pins dans un superbe environnement champêtre. Voici une photo (de 2017) de cet ancien restaurant qui fut transformé en résidence (photo 4). L'acheteur initial était lui-même un sculpteur ébéniste et il modifia complètement l'aspect de l'immeuble en changeant la disposition des portes et fenêtres en plus d'aménager une très belle galerie. Photos 1, 2 et 3 du fonds Claude Loubier. Texte, recherches et photo 4 de Pierre Morin.