Le Sillon

Dans le biais de ce message, nous ne pouvions passer sous silence la crise humanitaire actuelle qui chamboule la vie de tout le monde. Depuis le 13 mars dernier, nous faisons tous face à un danger invisible, inodore, inconnu, très contagieux et surtout sans savoir à quel moment la Covid-19 décidera d’arrêter de sévir. À la menace de contamination s’ajoute au fil des jours le stress du confinement et de la promiscuité familiale à temps complet, la solitude, le manque d’activités stimulantes, la restriction majeure des déplacements, etc. Jamais nous n’aurions pu imaginer qu’une telle chose se produise. Actuellement, nous tentons tous de nous adapter à cette réalité et aux multiples avancées des autorités gouvernementales.

Freiner la propagation brise notre routine et nos habitudes de vie, en plus de générer des grandes inquiétudes. Par conséquent, des émotions et des sentiments inconfortables peuvent surgir par moment et c’est NORMAL. Voici une brève liste que nous avons dressée :

La peur, le stress et l’anxiété : Face à une menace, la peur permet à l’être humain de mettre en place des actions pour se défendre. Cependant, quand l’anxiété devient trop forte, elles perdent de leurs efficacités. L’imprévisibilité, la nouveauté de la situation et le sentiment de perte de contrôle entraînent inévitablement un stress important.

La tristesse, la déprime et la solitude : En étant isolé, limité dans ses activités et éloigné de ses amis, collègues et proches, le quotidien peut devenir plus lourd et il est possible de ressentir de la déprime.

La frustration, la colère et l’irritabilité : L’isolement est frustrant et peut générer de la colère, nombreux sont ceux qui sont confinés à la maison avec leurs enfants et privés d’activités et de contacts sociaux.

Si vous sentez monter en vous certaines de ces manifestations intérieures, tentez de focaliser vos énergies et vos pensées vers des actions que vous pouvez entreprendre, sur lesquelles vous avez du contrôle. Évitez de tourner les idées négatives et les scénarios pessimistes en boucle dans votre tête. Prenez une pause et essayez de vous distraire.



Le Sillon est là pour vous :

Par ailleurs, sachez que sous les recommandations de la Santé publique, nos services considérés prioritaires sont demeurés actifs. Par conséquent, l’équipe de Le Sillon a dû modifier et s’adapter à de nouvelles façons de travailler, notamment par la pratique du télétravail qui s’inscrit dans un premier temps par des contacts téléphoniques pour vous accompagner si vous vous inquiétez pour l’un de vos proches. Nous restons disponibles !!!

Vous savez déjà que les exigences des mesures sanitaires nous ont aussi contraints à annuler les interventions psychosociales en face à face ainsi que plusieurs activités que nous avions déjà prévues à notre calendrier. Chaque semaine, par différentes plateformes de télécommunication, nous travaillons en concertation avec plusieurs partenaires du réseau de la santé et services sociaux de notre territoire. Nous restons à l’affût des nouvelles mesures gouvernementales; nous poursuivons nos réflexions afin de maintenir au mieux l’ensemble de nos services afin de répondre à vos besoins. Nous vous tiendrons au courant des changements via le site web et l’infolettre de Le Sillon. Si vous désirez vous inscrire à notre infolettre, vous pouvez le faire à partir de notre site web ou nous envoyer votre demande par courriel à [email protected]

En terminant, nous souhaitons que votre bateau reste stable malgré les forts vents de cette tempête. Prenez bien soin de vous et nous gardons espoir de vous voir bientôt !!



L’équipe de Le Sillon