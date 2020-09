LE RESTAURANT POP-RÉTRO DES ANNÉES '90

Pas nécessaire d'avoir 75 ans pour avoir fréquenté cet établissement remarquable. Les plus jeunes vont être contents de voir eux aussi quelque chose qu'ils ont connu. Nous avons la chance de pouvoir présenter une photo de l'extérieur et quatre photos de l'intérieur, toutes en couleurs. Il était situé à l'intersection de la 1re avenue et de la 120e rue, en face de la Banque de Montréal. C'était tout à fait rétro, un endroit vraiment «vintage», un superbe décor des années '50, avec des banquettes ainsi que des chaises et tabourets chromés pivotants en cuirette rouge, un juke-box d'époque et des affiches en métal des produits et mets offerts à la clientèle. Aussi, de superbes photos illustrant les grandes vedettes de ce temps mythique, dont le King, Marilyn Monroe et quelques autres, ainsi que des pancartes de rues américaines célèbres. Même une jolie pompe à essence antique. Et de la musique Rock en plus. C'était un vrai retour dans le temps. C'est M. Robert Fecteau et son épouse Linda Bougie qui ont eu l'idée géniale de créer un tel restaurant. Ils l'ont ouvert en novembre 1992, et ils l'ont opéré avec succès jusqu'en 1996. Mme Karen Veilleux et son conjoint l'ont acquis le 14 février 1996 et l'ont eu jusqu'au 24 janvier 1999. Dommage qu'il soit disparu, c'était super. Vous vous en souvenez? Vous y êtes déjà allé? Pour ceux et celles qui l'ont fréquenté, c'est un souvenir impérissable. En février dernier, un nouveau restaurant du même genre a ouvert ses portes à Saint-Côme, il s'appelle la «Gourmandise Rétro» dont la copropriétaire fut cuisinière au restaurant Chez Charles de Saint-Georges pendant 15 ans. Photo 1 du fonds Anne Dutil de la Société Historique Sartigan. Merci à la copropriétaire Linda Bougie pour les photos 2 à 5. Texte et recherches de Pierre Morin.