Je te raconte l’histoire de Sandrine et de Max.

Max a été chercher Sandrine à son travail. Elle est serveuse dans un restaurant de la ville. Max l'a attendue au bar pendant un certain temps. Il l'a observée alors qu'elle discutait avec un collègue.

Selon Max, elle était beaucoup trop souriante.

Trop aguichante.

Trop allumeuse.

Trop.

Dans l'auto, il l'accuse de faire exprès pour le rendre jaloux. Il accélère et il évite de justesse de faire un accident. Il sent qu’il a le contrôle. Sandrine a peur.

Il dit que ce n'est pas de sa faute s'il est comme ça. C'est de la faute à Sandrine s'il pogne les nerfs. C'est parce qu'il l'aime comme un fou qu'il réagit de même. Sandrine sait qu’il va encore parler de son ex qu’il l’a trompé. Elle doute, elle n’avait pas la même définition de l’amour, mais il arrive à la convaincre.

Ils planifient leur soirée, ils se collent. Sandrine lui mentionne qu'elle aime quand il est comme ça. Max ajoute : « Tu sais ce que tu pourrais faire pour nous aider? Si t'arrêtais de parler à ton collègue, ça pourrait t'aider à être moins allumeuse.»

La jalousie est l’un des principaux déclencheurs de la violence entre partenaires. Elle devrait servir de système d’alarme et permettre à la personne qui le subit de porter une attention particulière à ses émotions vécues à l’intérieur d’elle. L’inconfort et les malaises sont des signes qu’il se passe quelque chose, d’où l’importance d’être à son écoute et de faire confiance à sa petite voix qui la guide.

La jalousie n’est pas une preuve d’amour . Dans une relation de couple, nous devons être libres et nous sentir libres, car nous n’appartenons pas à l’autre et l’autre ne nous appartient pas. Ce n’est pas à toi de toujours rassurer ton conjoint, de te justifier et/ou de t’empêcher de sortir parce que ton ou ta partenaire s’est déjà fait tromper.

Tu as un doute sur ta relation. Tu aimerais pouvoir en parler sans avoir peur d’être jugée?



Appelle-nous ☎ 418 227-1025