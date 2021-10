Comment reconnaître une relation saine d'une relation toxique?

Si tu ne te sens pas bien dans ta relation, tu ne te sens pas libre de prendre tes propres décisions, tu ne vois pratiquement plus tes ami(e)s et ta famille, tu as arrêté de faire les activités que tu aimais, je t’invite à être à l’écoute de ces signaux et à nous contacter. Tu n’as pas à te sentir comme dans une cage invisible. Déterminer si notre relation est malsaine peut être difficile à cerner car les manifestations peuvent être très subtiles. C’est pourquoi nous sommes là pour accompagner les femmes à y voir plus clair dans leur relation.