L'ancien kiosque en face de l'église dans l'ouest.

Certains se souviennent sûrement de ce kiosque qui était près du pont dans l’ouest, dominant la rivière, en face de l’église (photo 1). Il aurait été construit vers 1915 et a été un lieu de rassemblement pendant plusieurs décennies. Cette petite construction fut le théâtre de toutes sortes de manifestations politiques, artistiques ou récréatives. Autrefois, les candidats aux élections fédérales et provinciales y tenaient fréquemment leurs assemblées après la grand-messe du dimanche. On y assistait à des assemblées politiques et des discours patriotiques. Il n’était pas question d’amplificateur à cette époque et les orateurs devaient avoir la voix très puissante. De plus, on y affichait les avis publics (de même qu’à la porte de l’église et à celle du Dr Joseph Michaud dans l’Est). La fanfare de Saint-Georges s’est aussi produite très souvent à cet endroit, et ce sont d’ailleurs ces musiciens qu’on voit sur la 2e photo. Le soldat Lebrun a remporté un triomphe extraordinaire sur le plancher de ce kiosque au début de la guerre. On y a également présenté des concours d’amateurs, des séances de magie, des tours de force (avec Victor Delamarre entre autres) et des jeux acrobatiques. Remarquez l’écriteau près du kiosque, portant l’inscription suivante: «Défense de glisser sur les trottoirs et sur le pont - Amende de $5.00». C’était une somme substantielle à cette époque, on voulait sûrement que ce règlement soit respecté. Les deux premières photos, offrant une vue rapprochée du kiosque, ont été prises dans l’ouest en direction de l’est. Les deux autres ont été captées sous l’angle opposé, de façon éloignée; on peut y voir l’environnement du site où était situé le kiosque, respectivement aux environs de 1925 et de 1932. Vers 1960, on a déménagé ce kiosque au Camp Jociste, aujourd’hui appelé le parc des 7-Chutes. En voici la photo (photo 5). On le rafistola tant bien que mal en 1985, mais on rapporte qu’il fut démoli pour cause de vétusté vers 1990. Photos 1 et 4 du fonds Claude Loubier. Photo 2 du fonds Luce Barriault. Photo 3 du fonds Camille Gilbert. Texte et recherches de Pierre Morin.