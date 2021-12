Heureusement, la jeunesse donne de l’espoir

Alors que les Canadiens de Montréal rendaient visite aux Penguins de Pittsburgh en Pennsylvanie, la descente aux enfers pour l’équipe québécoise s’est poursuivie. Sidney Crosby et sa bande ont disposé du Tricolore 5 à 2. Le CH se retrouve donc avec une septième défaite consécutive.

Sur les points positifs, la nation québécoise a bien été représentée durant la partie, autant du côté de Pittsburgh que celui de Montréal. Sur le plan offensif, les joueurs québécois des deux uniformes ont amassé ensemble six points. On parle de Jonathan Drouin et Laurent Dauphin pour le bleu-blanc-rouge et Brian Dumoulin, Kris Letang et Mike Matheson, pour le jaune-blanc-noir.

Si le match n’amène rien de glorieux à souligner pour la troupe de Dominique Ducharme, il reste néanmoins une lueur d’espoir dans la formation. La liste de blessés chez le Canadien surpasse les onze matchs disputés par Dave Morissette dans la LNH, la situation à l’infirmerie a vraiment dégénéré. Ainsi, de nombreux membres du Rocket de Laval sont à l’honneur sur le plan offensif, ce qui est notamment le cas de Laurent Dauphin et Ryan Poehling, depuis les derniers matchs.

Par conséquent, un autre élément du Rocket s’est illustré ce mardi soir et il s’agit d’un espoir prometteur. Le jeune attaquant Jesse Ylonen jouait son quatrième match en carrière dans le circuit Bettman, en plus d’un troisième cette saison. Dans un moment où l’équipe en avait besoin, le numéro 56 a marqué le premier but de sa carrière, avec un lancer frappé du tonnerre.

En manque d’option, Jonathan Drouin a repéré son coéquipier près de la ligne bleue et lui a servi une passe parfaite pour voir compléter un one timer parfait, qui a battu le gardien Tristan Jarry. Ce filet du Finlandais a réduit l’écart à seulement un but, ce qui a donné espoir à ses coéquipiers un petit moment.

Ceci dit, Ylonen n’a pas seulement restreint l’écart des Penguins pendant quelques minutes. Ce but signifie beaucoup, car Ylonen est un espoir prometteur en attaque. En compagnie de Cole Caufield et en excluant le développement complété de Nick Suzuki, il est l’un des attaquants les plus prometteurs pour l’avenir.

Ainsi, le voir marquer contre l’un des meilleurs clubs de la LNH, dans un contexte où son organisation regorge de moments difficiles, c’est un moment fort intéressant. Le CH traverse une période difficile, alors il ne faut plus regarder exclusivement la qualité de la partie, mais également le développement de nos jeunes de demain. Là-dessus, Ylonen a excellé et c’est en quelque sorte une petite victoire.