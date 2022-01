Artturi Lehkonen mis en valeur malgré la défaite

Après une défaite humiliante contre les Oilers d'Edmonton, samedi dernier, c'était les Blue Jackets de Columbus, les visiteurs du Centre Bell pour clôturer cette fin de semaine. L'attaquant Max Domi effectuait d'ailleurs un premier retour à Montréal, depuis sa transaction, alors que le CH recevait en retour Josh Anderson.

Cinq buts se sont marqués en première période, mais Nick Suzuki a été l'unique buteur en bleu-blanc-rouge. Alors que Tyler Toffoli et Artturi Lehkonen ont plus tard réduit l'écart à un seul but, les Jackets sont parvenus à l'emporter 6-3.

C'est avec dommage que l'on déduit treize buts accordés par la troupe de Dominique Ducharme, cette fin de semaine. Dans le sens inverse, ses hommes n'ont marqué que cinq filets. Pour ces matchs dos à dos, deux noms sont certainement à retenir, du côté montréalais.

Avec ses deux points contre l'équipe de l'Ohio, Toffoli en cumule dix, lors de ses huit derniers matchs. En ce qui concerne Lehkonen, il a participé aux trois buts de son équipe contre Columbus, ce qui lui donne un impressionnant total de sept points en autant de joutes.

Le numéro 62 du Canadien serait actuellement en demande, sur le marché des transactions. Lui qui se fait très productif, offensivement, est en voie de connaître sa meilleure saison en carrière, sur le plan personnel.

S'il poursuit sur cette lancée, il pourrait être une belle ajout pour une autre formation de la LNH en séries éliminatoires. Joueur autonome avec compensation cet été, son retour dans une transaction pourrait être très intéressant pour Kent Hughes et ses collègues.

Il faut dire que ses dernières performances valident progressivement cette réalité. La date limite des transactions est fixée le 21 mars, cette année. On pourra savoir d'ici moins de deux mois, si l'ailier gauche en a fait suffisamment pour convaincre les patrons d'autres franchises.

Nick Suzuki et sa bande tombent donc en congé, ils ne joueront pas avant le 8 février prochain, contre les Devils du New Jersey. Pour cette semaine de repos, le DG du Canadien Kent Hughes pourrait plutôt voir ses heures de téléphone s'accumuler, vu les circonstances. Ce seront des dossiers à suivre.