Un mouvement de gardien s'impose-t-il?

Le Tricolore reprenait enfin l'action, ce mardi soir, après plus d'une semaine de pause. Le traditionnel match des étoiles avait lieu à Vegas et Nick Suzuki était d'ailleurs le représentant bleu-blanc-rouge.

Cela dit, une pause ne pouvait faire de tord à l'équipe. Pendant que Suzuki était au Nevada, Tyler Toffoli et Jake Evans ont passé du temps ensemble, Jeff Petry a retrouvé sa famille à Miami et les autres joueurs ont pris du temps pour eux, avant de reprendre les activités.

Ce n'était certainement pas suffisant pour relancer la formation de Dominique Ducharme. Alors que PK Subban et Tomas Tatar rendait visite au CH au Centre Bell, ce fut l'humiliation totale pour l'équipe montréalaise.

Les Devils du New Jersey se sont imposés par la marque de 7 à 1 dans la métropole québécoise. Brett Kulak aura été le seul marqueur du côté du Canadien, avec son deuxième but de la saison.

Si l'ancienne équipe de Martin Brodeur s'est amusé au Québec, le gardien Cayden Primeau a littéralement reçu une claque au visage. Sur 34 menaces des diables visiteurs, il a accordé un total de sept filets.

Le pauvre Primeau cumule cette saison une moyenne de 4,18 buts alloués par rencontre, en plus d'un taux d'efficacité de 0,878%. Il s'agissait de son cinquième match de la saison avec six buts accordés et plus.

Cependant, on ne peut blâmer le jeune cerbère pour 100% de ces statistiques. Vu comme un potentiel successeur à Carey Price, le gardien américain n'est pas prêt à assumer un rôle comme celui-là. Avec Price, Allen et Montembault sur la touche, Primeau est en ce moment le gardien partant du Tricolore, ce qui n'est simplement pas un rôle adéquat pour lui.

Le développement d'un gardien de but est précieux. Il nécessite parfois du temps et la préservation de la confiance est cruciale pour l'homme derrière le masque.

Dans la circonstance, il est difficile de croire que le jeune de 22 ans ait une confiance adéquate pour son future, considérant qu'il a été jeté dans la gueule du loup par son organisation.

C'est pour cette raison qu'il est évident qu'un mouvement de gardien s'impose. Kent Hughes et son collègue Jeff Gorton ont pour responsabilité d'obtenir un gardien de but apte à défendre la cage du Canadien, le temps d'un retour des numéros 31 et 34.