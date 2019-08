Un enseignant du Cégep Beauce-Appalaches reçoit un prix de pédagogie

L’enseignant en mathématiques du Cégep Beauce-Appalaches, Pierre Bourque, est le récipiendaire de l’une des Mentions d’honneur décernées par l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC). Il a reçu ce prix lors du colloque annuel de l’organisation qui s’est déroulé du 5 au 7 juin à Rimouski.

Les Mentions d’honneur de l’AQPC soulignent l’engagement pédagogique des lauréats, la qualité de leur travail et la passion qu’ils y mettent pour aider les étudiants à apprendre et réussir. La cérémonie est une occasion de saluer publiquement l’engagement des lauréats, leur expertise, leur rigueur et l’enthousiasme avec lequel ils travaillent au quotidien au bénéfice des étudiants et de la société québécoise.

C’est avec passion et bonne humeur que Pierre Bourque enseigne les mathématiques depuis 29 ans.

« Faisant preuve d’un engagement indéfectible envers la réussite des étudiantes et des étudiants et ne comptant jamais ses heures, il arrive à faire aimer cette matière même à celles et ceux qui la trouvent rébarbative. Depuis 20 ans, Pierre accueille les étudiantes et les étudiants au Centre d’aide en mathématiques, il prend le temps de connaître chacune et chacun d’eux, il a foi en la jeunesse. Pierre est toujours là pour les aider, pour répondre simplement et efficacement à leurs questions, » souligne Lison Chabot, directrice des études et de la vie étudiante.

À propos de l’AQPC

L’AQPC a pour mission de promouvoir, stimuler et de soutenir le développement et l’évolution de la pédagogie collégiale. Depuis 1981, le colloque annuel de l’AQPC est un rendez-vous qui permet aux pédagogues d’améliorer leurs pratiques, d’apprendre de leurs collègues et de favoriser davantage la réussite des étudiants.