Gaétan Létourneau reçoit le prix de reconnaissance de l'AQISEP

Chaque année, l’Association québécoise d’information scolaire et professionnelle (AQISEP) remet un prix reconnaissance à l’un de ses membres. Cette année, le prix « Reconnaissance 2019 » a été décerné à monsieur Gaétan Létourneau du Cégep Beauce-Appalaches.

Gaétan Létourneau fait partie de la famille du Cégep Beauce-Appalaches depuis près de 30 ans. Conseiller à l’information scolaire et professionnelle (C.I.S.E.P) depuis 2001 (auparavant entraîneur des Condors football pendant 14 ans, dont 11 ans en tant qu'entraîneur-chef), Gaétan a grandement contribué à faire connaître le Cégep Beauce-Appalaches dans l’est de la province ainsi qu’à l’international.

En collaboration avec plusieurs partenaires, dont la Commission scolaire Beauce-Etchemin, ses actions ont permis de diminuer l’exode des jeunes beaucerons, contrer le décrochage scolaire et d’attirer de nouvelles clientèles provenant de l’extérieur.

« À mes débuts, le Cégep Beauce-Appalaches, anciennement le Petit Séminaire Saint-Georges, était moins actif en information scolaire. Au fil des années, nous avons su démontrer la vitalité du cégep, grâce à l’excellence de l’enseignement et le dynamisme de la vie étudiante. »

Aujourd’hui, grâce notamment au travail de Gaétan, le Cégep Beauce-Appalaches accueille chaque année plus de 1 800 étudiants dans ses trois campus, soit Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic et il se positionne comme un leader dans la réussite étudiante.

Venez rencontrer Gaétan!

Salon carrière formation de Québec : 24 au 26 octobre

Portes ouvertes : 9 novembre

Étudiant d’un jour : Plusieurs dates disponibles. Visitez le www.cegepba.qc.ca

À propos du métier de C.I.S.E.P.

Les conseillers en information scolaire et professionnelle sont spécialistes du système scolaire, des métiers et des professions, ainsi que du marché du travail, œuvrent auprès des jeunes et des adultes qui ont à faire des choix scolaires, des projets professionnels, un retour aux études, une insertion ou une réinsertion socioprofessionnelle réussie.