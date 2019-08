Le Cégep Beauce-Appalaches a une augmentation d'étudiants - Saint-Georges

Le 16 août dernier, le Cégep Beauce-Appalaches accueillait les étudiants pour la rentrée 2019. Au total, ce sont 1 646 étudiants et étudiantes qui fréquenteront l’un des trois établissements du Cégep Beauce-Appalaches (Saint‑Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic). Bien que la clientèle étudiante reste stable par rapport à l’année dernière, le Cégep note une augmentation de près de 10 % de nouveaux étudiants.

L’institution collégiale a également accueilli 26 nouveaux étudiants internationaux. Même si la plupart des étudiants sont originaires de l’Île de la Réunion et de la France, cette année, certains proviennent de l’Afrique (Cameroun et Bénin) et de l’Amérique du Sud (Pérou). Les étudiants internationaux étudient principalement dans les programmes techniques de Soins infirmiers, Comptabilité et gestion, Éducation à l’enfance, et Éducation spécialisée.

« L’engouement pour notre établissement est en partie dû à la mise en place d’une structure qui favorise le recrutement international. Au cours de la dernière année, plusieurs actions ont été réalisées afin d’intensifier notre présence à l’étranger », indique M. Pierre Leblanc, directeur général du Cégep Beauce-Appalaches.

Saint-Georges

À Saint-Georges, le Cégep Beauce-Appalaches compte 1 281 étudiantes et étudiants. Le secteur technique compte 710 inscrits et le préuniversitaire 497. Le programme qui compte le plus d’inscrits est celui de Sciences humaines (249). Il est suivi par ceux d’Éducation spécialisée (168), de Sciences de la nature (139), de Comptabilité et gestion (114), de Soins infirmiers (103) et d’Informatique (86).

Condors Beauce-Appalaches

Les équipes de compétition des Condors du Cégep Beauce-Appalaches seront très actives au cours de la prochaine année. Plusieurs nouvelles disciplines sportives sont proposées aux étudiants-athlètes, dont le baseball et le rugby masculin. De nouvelles infrastructures sportives seront également aménagées, dont la nouvelle salle d’entraînement des Condors qui devrait être inaugurée à la fin de l’année 2019. L’équipe de hockey de la ligue de hockey junior AAA accueillera, quant à elle, ses premiers joueurs à l’automne 2020.

Activités socioculturelles

Le Cégep Beauce-Appalaches sera l’hôte de la finale régionale de Cégeps en spectacle le 14 mars prochain. Cet événement d’envergure rassemblera les cégeps des régions Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale.

Travaux d’aménagement

Plusieurs travaux ont été réalisés au cours de la période estivale sur les différentes ailes du bâtiment principal du Cégep. En plus de la réfection des toitures de certaines ailes du bâtiment et de l’installation de gardes de protection, les passerelles d’évacuation ont été refaites. Les façades du bâtiment principal sont présentement en travaux pour la réfection du parement.

Les travaux de structure et d’aménagement extérieur de la nouvelle salle d’entraînement sont déjà bien avancés. L’ajout de cette salle d’entraînement permettra aux étudiants-athlètes d’avoir accès à des installations sportives dernier cri pour leur développement sportif.