Hausse des nouveaux étudiants au Cégep Beauce-Appalaches - Campus Sainte-Marie

Le 16 août dernier, le Cégep Beauce-Appalaches accueillait les étudiants pour la rentrée 2019. Au total, ce sont 1 646 étudiants et étudiantes qui fréquenteront l’un des trois établissements du Cégep Beauce-Appalaches (Saint‑Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic). Bien que la clientèle étudiante reste stable par rapport à l’année dernière, le Cégep note une augmentation de près de 10 % de nouveaux étudiants.

L’institution collégiale a également accueilli 26 nouveaux étudiants internationaux. Même si la plupart des étudiants sont originaires de l’Île de la Réunion et de la France, cette année, certains proviennent de l’Afrique (Cameroun et Bénin) et de l’Amérique du Sud (Pérou). Les étudiants internationaux étudient principalement dans les programmes techniques de Soins infirmiers, Comptabilité et gestion, Éducation à l’enfance, et Éducation spécialisée. « L’engouement pour notre établissement est en partie dû à la mise en place d’une structure qui favorise le recrutement international. Au cours de la dernière année, plusieurs actions ont été réalisées afin d’intensifier notre présence à l’étranger », indique M. Pierre Leblanc, directeur général du Cégep Beauce-Appalaches.

Campus de Sainte-Marie

Depuis les dernières années, le campus de Sainte-Marie note une hausse significative de sa popularité. Cette année, ils sont 272 à avoir choisi d’étudier en Nouvelle-Beauce soit une augmentation de près de 10 % depuis l’année dernière.

« Ces chiffres nous démontrent qu’il y avait une réelle nécessité d’implanter un établissement d’enseignement supérieur dans la région. En plus de l’aspect pratique pour l’étudiant, c’est toute la communauté qui bénéficie du fait que les jeunes demeurent en Nouvelle-Beauce, » mentionne Pierre Leblanc.

Avec une offre de programmes de plus en plus étoffée, le Cégep Beauce-Appalaches devient un acteur important dans le développement de la région. En plus des programmes préuniversitaires, l’établissement propose des formations techniques, dont les programmes de Techniques d’éducation spécialisée et Comptabilité et gestion, cheminement bilingue.

Étant donné la grande popularité du campus de Sainte-Marie, deux locaux supplémentaires ainsi qu’un salon étudiant ont été aménagés au CIME afin de répondre aux besoins des étudiants du programme préuniversitaire de Sciences de la nature. « À l’origine, le bâtiment de Sainte-Marie devait accueillir une centaine d’étudiants. Nous avons dû nous adapter afin de maximiser l’espace d’enseignement sans toutefois le faire aux dépens de l’expérience étudiante » souligne la directrice des études et de la vie étudiante, Lison Chabot.

Nouveautés 2019-2020

Le Cégep Beauce-Appalaches a annoncé il y a quelques semaines l’ajout du programme de Techniques de santé animale qui sera offert dès l’automne 2020. Le programme s’arrimera aux besoins des entreprises de la Beauce, le métier de technicien étant très en demande dans la région.

Cette année, les étudiantes-athlètes de Sainte-Marie pourront faire partie de la nouvelle équipe des Condors volleyball féminin. Celle-ci évoluera en division 3 du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Notons qu’un programme double au baseball aura lieu à Sainte-Marie le 28 septembre dès 14 h au stade de baseball Julien-Faucher.