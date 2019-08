Le Cégep reconnaît la contribution de ses employés

Chaque année, le Cégep Beauce-Appalaches reconnaît la contribution d’employés ou de groupes d’employés qui contribuent, de manière marquante à la vie de l’institution collégiale.

Lors de la rentrée officielle des enseignants et membres du personnel du 15 août dernier, trois prix Reconnaissance ont été décernés dans les catégories suivantes, soit : rayonnement, synergie et coup de cœur. La cueillette des candidatures a eu lieu en juin dernier. Elles ont été analysées par un jury selon différents critères, notamment en tenant compte de la vision, des valeurs et des orientations du Plan stratégique 2019-2024. Cette année, les membres du jury de sélection étaient Mesdames Johane Paradis, Karina Lessard, Lucie Giguère, Isabelle Bercier et Messieurs Simon Éric Bélanger et Philippe-André Lemay.

Maintenant, voici les gagnants pour chacune de ces catégories :

Prix rayonnement

En pilotant un projet original qui offre une visibilité à notre établissement, cette personne a fait rayonner le Cégep dans notre région. Pour son implication et son investissement personnel, un premier prix est remis à M. Christian Pépin, enseignant en arts visuels.

Monsieur Pépin s’est impliqué activement dans la supervision et la réalisation de deux murales pour souligner les 25 ans d'existence de Moisson Beauce. Ces murales ont été faites par ses étudiants dans le cadre du cours « Image et ordinateur » dispensé par Monsieur Pépin.

Ce projet significatif pour Moisson Beauce a permis à notre Cégep de véhiculer ainsi une image humaine, de développer l'esprit social de ses étudiants et d’offrir une belle visibilité pour notre Cégep.

Une conférence de presse fut organisée, en juin dernier, pour dévoiler les deux murales installées dans les locaux de l'organisme et un article expliquant le projet a d’ailleurs paru sur le site de l’Éclaireur Progrès.

Félicitations Monsieur Pépin!

Prix synergie

Depuis plusieurs années, trois personnes s’impliquent fidèlement, ensemble, comme bénévoles lors des matchs locaux des Condors football. Il s’agit de Mélanie Quirion, Rémi Rodrigue et Éric Cyr.

Cette équipe est présente chaque samedi soir des matchs locaux, beau temps mauvais temps. Ensemble, ils assurent la vente de billets et de boissons au public. La synergie de ce trio apporte bien plus qu’un support au bon déroulement des matchs. Leur engagement envers l’équipe et envers le Cégep est estimé, pour chacun d’eux, entre 100 et 150 heures de bénévolat jusqu’à présent.

Pour leur grande collaboration et pour leur indéfectible soutien, nous les remercions en leur attribuant ce prix.

Félicitations à vous trois!

Prix Coup de coeur

Le prix « Coup de cœur » est attribué aux enseignants du département d'Arts visuels : Lucy Pelchat, Soleina Bédard, Michel Pelchat et Christian Pépin.

Chaque année, ils organisent l'exposition tant attendue des étudiants en Arts visuels. On peut y voir et admirer une sélection variée d’œuvres qui ajoutent vie et couleur à nos murs. L'organisation de cette activité requiert beaucoup d’investissement, de planification et d’organisation, et ce, tout au long de l’année pour enfin se concrétiser à la fin de l’hiver.

Par leur implication à cette activité, les enseignants du département permettent aux étudiants.es :

de s'investir et de se valoriser;

de souligner ses réussites;

d'être engagé et impliqué dans une activité commune;

d'être motivé dans la poursuite son programme.

Cet événement est chaque fois une réussite et contribue tant au développement culturel du Cégep que celui de la région.

Un grand merci et toutes nos félicitations à vous quatre!

Félicitations encore une fois aux gagnants et merci à tous pour de votre engagement envers le Cégep Beauce-Appalaches!