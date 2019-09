L’entreprise et la transition numérique – Activités par les cégeps de Chaudière-Appalaches

Afin de répondre aux besoins des entreprises de Chaudière-Appalaches, la formation continue et les services aux entreprises du Cégep de Beauce-Appalaches, du Cégep de La Pocatière, du Cégep de Lévis-Lauzon et du Cégep de Thetford sont fiers d’annoncer la mise en œuvre de six journées sur le thème « L’entreprise et la transition numérique ». Ces journées seront gratuites.

Chacune de ces journées permettra aux entreprises de s’initier et de mieux comprendre la transition numérique. En effet, les participants pourront mesurer où ils se situent dans leur planification de transition numérique, évaluer les besoins de formation sur les compétences numériques afin de développer l’autonomie de tous les usagers et optimiser l’utilisation des solutions technologiques. De plus, un test d’autodiagnostic sera fait sur place pour donner la possibilité aux entreprises de se positionner de manière proactive, efficace et humaine face aux différents changements numériques.

Le spécialiste qui animera les séances sera M. Jean-François Brebion, expert en transformation numérique. Les places sont limitées pour chaque activité. Inscrivez-vous le plus rapidement possible en cliquant sur ce lien : http://bit.ly/transition_numérique

La réalisation de ces activités est rendue possible grâce à la participation financière du Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT) de la Chaudière-Appalaches dans le cadre des projets stratégiques de développement de la main-d’œuvre et de l’emploi en région.