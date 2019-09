Les étudiants du cégep se laissent inspirer par la nature pour la création de poésie

Dans le cadre de son cours, « Atelier de création », l’enseignante Caroline Desjardins a profité de la belle température pour sortir les étudiants de la salle de classe et donner son cours à l’extérieur.

Abordant la thématique de nature à travers l’étude de la poésie japonaise du haïku, faire son cours à l’extérieur allait de soi pour l’enseignante du programme de Création et médias :

« Nous étions à même de voir de quelle manière la nature autour de nous pouvait être regardée sous l’angle de la poésie japonaise. Les étudiants apprécient se retrouver à l’extérieur et ils sont plus attentifs et retiennent davantage la matière puisqu’elle est transmise dans un environnement qui sort de l’ordinaire. »

Enseigner à l’extérieur amène davantage de dynamisme dans l’enseignement. Il permet de sortir de la classe et de voir la matière du cours d’un autre point de vue. « Je puise beaucoup de motivation dans ce genre d’expériences durant lesquelles j’essaie d’enseigner autrement pour transmettre des valeurs de créativité et de souci de son environnement. J’y trouve beaucoup de plaisir, bien sûr, mais aussi j’ai l’impression de ne pas avoir seulement enseigné le lien entre la nature et la poésie japonaise, mais de l’avoir aussi vécu et ressenti, le temps d’un cours, » explique l’enseignante.

Le haïku est un poème traditionnel japonais composé de trois vers (deux de cinq syllabes et un de sept) qui capture un moment figé dans le temps et la nature.

Voici quelques haïkus réalisés par les étudiants dans le cadre de leur cours :

Le soleil embrase

et souffle de doux baisers

aux fleurs romancées

- Marika Vachon

Prairie si chantante

Gazouillis en sol mineur

Hiver silencieux

- Marie Boucher