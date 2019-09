Des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches visitent l’entreprise Garaga

Le 12 septembre dernier, des étudiants de première année de Techniques de comptabilité et de gestion et de deuxième année de Techniques de l'informatique ont participé à une visite d'entreprise. C’est dans le cadre du cours « L’entreprise et le monde » donné par l’enseignante Josée Talbot et « Information en entreprise 2 » donné par Lhassane Hachimi, que cette activité a été développée en collaboration avec le volet entrepreneuriat du Service de la vie étudiante du CBA.

Garaga, une entreprise familiale de Saint-Georges qui œuvre dans le domaine des portes de garage, est l'entreprise qui a été choisie pour cette visite. Elle a ouvert ses portes à cette jeune relève afin de la documenter le mieux possible sur la réalité d'une entreprise en 2019. Une haie d'honneur composée d'une dizaine d'employés attendait même les étudiants à leur arrivée!

La rencontre a débuté avec un mot du coprésident, M. Martin Gendreau, et du directeur corporatif RH, M. Chrystian Blouin. La visite s'est ensuite découpée en plusieurs volets et a été supervisée par plus d'une quinzaine d'employés. Les étudiants de Techniques de l'informatique ont eu l'opportunité de faire une visite personnalisée, tandis que les étudiants de Techniques de comptabilité et de gestion ont eu la chance de visiter les départements du service à la clientèle, de la comptabilité et du marketing. Tous ont pu visiter l'usine et découvrir les dessous de la fabrication du produit.

La visite s'est terminée avec le tirage de prix de présence et la remise d'un cadeau à chacun. Les étudiants ont été ravis de cette rencontre et ont beaucoup appris sur les qualités que doivent avoir les entreprises d’aujourd’hui pour bien performer et garder leurs employés.