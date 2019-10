Les équipes des Condors prennent la route

L’équipe de football des Condors du Cégep Beauce-Appalaches rendra visite aux Griffons de l’Outaouais, le samedi 5 octobre. Il s’agit déjà de la deuxième moitié de saison qui s’amorce pour les joueurs beaucerons.

Comme samedi dernier, il n’y avait pas de match pour les Condors, les joueurs ont commencé leur préparation pour le match un peu plus tôt qu’à l’habitude.

« Cette semaine de repos a fait du bien à l’équipe. La plupart de nos joueurs sont en santé et nous croyons en nos chances d’un résultat positif pour le match à venir, » souligne Marc Loranger. Selon l’entraîneur-chef, le moral est bon du côté des joueurs, ceux-ci démontrant une attitude optimiste face aux prochains défis à venir.

Parmi les joueurs à surveiller, le quart-arrière Jérémy Desmeules devrait offrir une bonne performance à l’offensive. Ayant réalisé près de 130 verges au sol lors du dernier match face aux Nomades de Montmorency, le joueur de champ arrière, Émanuel Côté est également à surveiller.

Autres équipes en action

La fin de semaine sera occupée pour le programme sportif des Condors. Samedi, les équipes féminines et masculines de soccer de Division 2 seront en visite à Rivière-du-Loup. L’équipe de baseball sera en action samedi pour un programme double à Édouard-Montpetit et jouera dimanche à l’Assomption contre Ahuntsic et Lanaudière. L’équipe féminine de volleyball de Division 2 sera à l’Omnium des Volontaires au Cégep de Sherbrooke le 6 octobre prochain pour un tournoi hors saison. Les joueuses affronteront des équipes collégiales de Division 2 et juvéniles de Division 1.