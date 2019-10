Un spectacle rassembleur pour le Mercredi-Étudiant du 30 octobre

Les étudiants-artistes du Cégep Beauce-Appalaches présenteront un spectacle de variétés dans le cadre du Mercredi-Étudiant, le 30 octobre à 19 h 30 à la Salle Alphonse-Desjardins. Les spectateurs seront charmés avec des performances musicales, des numéros de danse, d’humour et même d’art oratoire prévus à l’horaire.

Pour cette édition, près d’une centaine d’étudiants sont impliqués dans la quinzaine de numéros présentés. La direction musicale est assurée par Pierre-Olivier Fortin qui fait son entrée dans l’équipe du Mercredi-Étudiant. Les spectateurs découvriront beaucoup de nouveaux artistes dont Jessy Chabot-Lessard qui interprétera sa composition « Pour de bon », Arianne Labbé (Hit me with your best shot), Émilie Nadeau (Notre belle démence) et Lorry-Ann Doyon (Pride and Joy).

Des habitués du Mercredi-Étudiant seront également de la distribution. Johnny Faucher effectue un retour avec sa version de « Santaria » de Sublime. Philippe Fortin, quant à lui, combine deux chansons pour un résultat très intéressant. Cette année, quatre étudiants internationaux, dont notamment, Aline Hirlimann et Noémie-Rachel Joly, performeront au chant sur scène. L’édition accueillera aussi trois étudiantes provenant du campus de Sainte-Marie soit Audrey-Ann Paré, Aurélie Lemieux et Amaëlle Laflamme.

Choix du public lors de la dernière édition locale de Cégep en spectacle, le duo d’humoristes Tik et Tok revient sur scène avec du nouveau matériel. Les 12 danseurs de la Troupe de l’Étadâme présenteront une chorégraphie créée par la responsable Anouk Gaudet. Les étudiants du cours Groupe vocal et accompagnement musical fouleront la scène en compagnie des enseignants Simon Poulin et Marie-Claude Bolduc pour interpréter des succès d’Elton John et de Queen.

L’équipe d’animation, supervisée par Olivier Turcotte, est formée de Justine Lepage, Pierre-Yves Grondin, Dominique Bolduc, Olivier Fortier et Dominick Poulin. Sous la thématique « Histoires de transport », les spectateurs seront aux premières loges pour découvrir tous les rebondissements et les aventures qui peuvent arriver durant les déplacements. Gabriel Côté, joueur d’improvisation des Pissenlits, sera le maître de cérémonie de l’événement.

« Lors des auditions, nous avons été impressionnés par les numéros proposés. Les spectateurs peuvent s’attendre à un événement rassembleur, alors que les étudiants performeront avec passion et énergie. Je ne pourrais passer sous silence l’implication de la vingtaine d’étudiants des comités techniques et socio qui contribue à la réussite de l’événement derrière la scène, » souligne Julie Beaudoin, responsable du socioculturel.

La population beauceronne est invitée à venir encourager la relève artistique du Cégep. Les billets pour le Mercredi-Étudiant sont en vente au coût de 7 $ au local C-159 du Cégep Beauce-Appalaches. Ils seront aussi disponibles à l’entrée le soir de l’événement.