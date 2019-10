Lancement de la campagne promotionnelle régionale « Contribue à la santé »

Les établissements d’enseignement supérieur de la région Chaudière-Appalaches, en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, s’associent pour le lancement de la campagne Contribue à la santé.

L’objectif de cette campagne déployée sur le Web et les médias sociaux est de faire connaître les possibilités de carrière dans le réseau de la santé lorsqu’une personne s’inscrit dans une démarche de formation en Soins infirmiers dans leurs établissements.

Le Cégep Beauce-Appalaches, le Cégep de Lévis-Lauzon, le Cégep de Thetford, l’Université du Québec à Rimouski (campus de Lévis) et le CISSS de Chaudière-Appalaches se sont associés afin de créer une campagne promotionnelle régionale valorisant les études en Soins infirmiers afin de contrer la pénurie de main d’œuvre qui touche l’ensemble des secteurs au Québec et qui n’épargne pas le secteur de la santé et des services sociaux. Au CISSS de Chaudière-Appalaches, 57 postes sont actuellement à pourvoir dans le domaine.

À travers des témoignages sous forme de capsules vidéo, on découvre des infirmières ayant réalisé leur parcours scolaire dans l’un des établissements d’enseignement de Chaudière-Appalaches et travaillant actuellement dans diverses installations du CISSS de Chaudière-Appalaches. Les capsules vidéo illustrent le sentiment de fierté ressenti par les infirmières tout en démontrant la diversité des milieux de travail et des clientèles.

Les infirmières vedettes sont :

Émilie Faucher, diplômée du Cégep de Thetford, œuvrant en milieu scolaire,

Marie-Christine Gagné, diplômée du Cégep Lévis-Lauzon et de l’UQAR œuvrant au soutien à domicile,

Karel Boutin, diplômée du Cégep Beauce-Appalaches et de l’UQAR œuvrant en milieu hospitalier,

Katerine Brousseau, diplômée du Cégep Beauce-Appalaches, actuellement étudiante à l’UQAR, œuvrant en CHSLD,

Krystel Gonthier, diplômée du Cégep Lévis-Lauzon œuvrant en recherche.

Pour ces cinq anciennes étudiantes, le métier d’infirmière est une profession remplie de défis stimulants et valorisants.

Les capsules vidéo de la campagne Contribue à la santé sont disponibles sur le site Internet contribuealasante.ca.

À propos du programme de Soins infirmiers

Les formations collégiales en Soins infirmiers de la région offrent la possibilité aux étudiants de travailler dans leur futur domaine dès la fin de leur première année d’études dans l’un des services du CISSS de Chaudière-Appalaches. L’ancienneté cumulée en travaillant à temps partiel durant les études est également reconnue. Pour les étudiants diplômés en Soins infirmiers désirant poursuivre à l’université, l’UQAR propose un cheminement accéléré pour le baccalauréat en sciences infirmières alors que le détenteur d’un DEC se voit reconnaître 24 crédits.