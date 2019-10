La population invitée à visiter les trois campus du Cégep Beauce-Appalaches

La population est invitée à visiter les campus de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic du Cégep Beauce-Appalaches lors de la journée portes ouvertes, qui aura lieu le samedi 9 novembre de 9 h à 13 h. Les visiteurs auront l’occasion de voir les installations mises à la disposition des étudiants et de se renseigner sur la gamme de formations offertes dans les trois campus.

La visite permettra aux étudiants du secondaire et à leurs parents, mais aussi aux adultes qui envisagent un retour aux études d’avoir en main les informations pertinentes pour effectuer les choix relatifs à un éventuel parcours collégial.

Des étudiants seront sur place pour partager leur expérience de collégiens avec leurs futurs collègues. Des enseignants répondront aux questions sur les différents programmes offerts. Les gens qui se déplaceront obtiendront des réponses à leurs questions sur les services de prêts et bourses, les services adaptés, le suivi académique et les activités sportives et socioculturelles offerts aux étudiants.

Les étudiants qui complèteront leur secondaire le printemps prochain sont en pleine réflexion sur leur avenir académique. Ils ont jusqu’au 1er mars pour décider du cégep et du programme d’études pour lequel ils opteront s’ils décident de poursuivre des études collégiales. La journée portes ouvertes du Cégep Beauce-Appalaches les aidera certainement dans leur prise de décision.

Saint-Georges

Différents parcours sont proposés aux futurs étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études au collégial dans un programme préuniversitaire ou technique. Au Cégep Beauce-Appalaches, les programmes d’études proposés touchent différents domaines tels que la santé, les services sociaux, l’informatique, l’administration, le génie et le design. Lors de la journée Portes ouvertes, les visiteurs pourront parcourir les multiples installations du Cégep Beauce-Appalaches, dont la bibliothèque, les résidences et la cafétéria. Le stationnement est gratuit pour l’événement. L'adresse est le 1055, 116e Rue, à Saint-Georges.

Sainte-Marie

À Sainte-Marie, les visiteurs pourront découvrir les programmes de Sciences humaines, Sciences de la nature, Techniques d’éducation spécialisée, Techniques de comptabilité et de gestion, cheminement bilingue ainsi que le nouveau programme de Techniques de santé animale. Les futurs étudiants pourront avoir plus d’information sur la vie étudiante et les services offerts au Campus de Sainte-Marie. Le campus est situé au 420, avenue de la Cité, à Sainte-Marie.

Lac-Mégantic

Les visiteurs qui se rendront au Campus de Lac-Mégantic pourront s’entretenir avec des enseignants des programmes de Sciences humaines, de Sciences de la nature, de Soins infirmiers et de Techniques d’éducation spécialisée. Ils trouveront des réponses aux questions qu’ils se posent sur les activités offertes aux étudiants ou sur la Médiathèque Nelly-Arcand à laquelle les étudiants ont accès. Le campus de Lac-Mégantic est situé au 4409, rue Dollard, à Lac-Mégantic.