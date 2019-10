Le Cégep Beauce-Appalaches, campus de Lac-Mégantic, souligne la réussite de ses diplômés

Le samedi 26 octobre dernier, 24 finissants du Cégep Beauce-Appalaches, campus de Lac-Mégantic, ont reçu leurs diplômes devant familles et amis. Des bourses totalisant un montant de 3 800 $ ont également été remises.

Le Campus de Lac-Mégantic a remis 24 diplômes d’études collégiales (DEC) dans les programmes de Sciences humaines, Sciences de la nature, Éducation spécialisée et Tourisme.

« Aujourd’hui, nous soulignons les efforts déployés par nos étudiantes et étudiants tout au long de leurs études. Nous reconnaissons la persévérance, la détermination et la force de caractère démontrées pour réussir leurs études collégiales », souligne Pierre Leblanc, directeur général du Cégep Beauce-Appalaches.

Allyson Pépin, finissante en Sciences de la nature, a reçu la Médaille académique du gouverneur général ainsi que la bourse du Mérite scolaire. Les bourses de l’Excellence scolaire ont été remises à Alicia Gagnon (préuniversitaire) et Erika Lacroix (technique). Léa Beaudry et Carl Fortier ont obtenu la Médaille du lieutenant-gouverneur.

Juliette Latulippe (Sciences de la nature) a reçu la bourse Progrès scolaire secteur préuniversitaire. Les bourses Méritas ont été remises à Jessica Lessard (Sciences de la nature) et Damir Musaefendic (Sciences humaines).

Le Cégep Beauce-Appalaches a pu compter sur l’appui de généreux donateurs afin de souligner l’excellence et le dépassement des étudiants. Coopsco Beauce-Appalaches, François Jacques, député provincial de la circonscription de Mégantic, Intro-Travail et Carrefour jeunesse-emploi du Granit, MRC du Granit, Société d’aide au développement de la collectivité Région de Mégantic (SADC), Société de développement économique du Granit (SDEG) et Ville de Lac-Mégantic sont les donateurs qui ont rendu possible la remise de bourses aux diplômés.