Les étudiants de Création et médias plongent dans l’univers des « Mille et une nuits »

Dans le cadre du cours Production théâtrale du profil Création et médias (programme Arts, lettres et communication), les étudiants comédiens invitent la population à leur pièce de théâtre Les mille et une nuits, les 14 et 16 novembre. La pièce sera présentée à la salle Alphonse-Desjardins à 19 h 30.

La pièce Les mille et une nuits a été mise en scène par l’enseignante Marie-Claude Bolduc. Écrite par le dramaturge Jean-Pierre Ronfard, la pièce raconte l’histoire d’Alexandre, un écrivain en panne d’inspiration qui subit les pressions de son éditeur pour produire au poids (!) des « beûbés » qui plairont au public. Il s’aide donc d’une muse, Didier, qui cherche lui-même l’inspiration en vendant son corps à une raconteuse de nature. En effet, lorsqu’Emma est satisfaite, elle conte une histoire à Didier qui s’empresse de la relayer à son tour à Alexandre. À travers cette trame de base, les frontières entre réalité et fiction se perméabilisent. À l’image des poupées russes, on voit tantôt l’histoire de Shéhérazade (qui doit raconter des histoires à son roi pour survivre) et celle des personnages fictifs évoqués.

« Les étudiants ont été mis à contribution dans l’élaboration de plusieurs aspects du spectacle tels que la mémorisation du texte et de la mise en scène, la recherche des costumes, des accessoires, des éléments du décor et des ambiances sonores. Ils ont confectionné l’affiche et certains éléments du programme », souligne l’enseignante Marie-Claude Bolduc.

La population beauceronne est invitée à assister à cette pièce de théâtre. Les billets sont en vente auprès des comédiens et au local C-159 du cégep Beauce-Appalaches. Il est possible également d'appeler au 418 228-8896, poste 2114. Ils seront aussi disponibles à l’entrée le soir de l’événement.