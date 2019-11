MECANIUM recevra 1 M$ du MEES pour le maintien de ses activités

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) confirme le maintien des activités du Centre d’innovations en mécanique industrielle MECANIUM pour une période de cinq ans, soit jusqu’au 30 juin 2024.

À l’automne dernier, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en collaboration avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation, a entrepris un processus d’évaluation de dix centres collégiaux de transfert de technologie. Cette évaluation est réalisée tous les cinq ans. MECANIUM recevra donc une subvention annuelle de 200 000 $ pour les cinq prochaines années.

« Les critères d’évaluation ont tous été atteints avec succès. MECANIUM a su démontrer la pertinence et l’efficacité du centre, mais également ses impacts positifs dans le milieu tant d’un point de vue éducationnel que pour les entreprises, » souligne Félix Lachance, directeur général de MECANIUM.

Le Centre travaille actuellement en partenariat avec différentes organisations de la région, dont le Cégep Beauce-Appalaches, le Centre universitaire des Appalaches, la Commission scolaire Beauce-Etchemin, le CLD Robert-Cliche, Développement économique Nouvelle-Beauce et la MRC des Etchemins, à développer un projet d’identification des besoins de formation en mécatronique, une spécialité interdisciplinaire qui allie la mécanique, l’électronique, l’automatisation et l’informatique. Une consultation est en cours auprès du milieu de l’entreprise. L’identification précise des besoins de formation permettra ensuite au milieu de l’éducation de déployer les solutions de formation appropriées.

À propos de MECANIUM

MECANIUM est le Centre collégial de transfert technologique (CCTT) du Cégep Beauce-Appalaches. Il a pour mission d’accompagner les PME manufacturières du Québec par la conception et la fabrication de solutions mécatroniques afin d’accroître leurs connaissances, leur productivité, leur compétitivité et la qualité de leurs produits et procédés. Il a également le devoir de contribuer à la formation dans son milieu par le transfert de connaissances. Il a réalisé plus de 500 projets avec ses partenaires.