Les étudiants du Campus de Lac-Mégantic rencontrent le député provincial sur des enjeux environnementaux

Le 4 novembre, le député de Mégantic, François Jacques, est venu écouter les préoccupations environnementales des étudiants, lors de son passage au campus de Lac-Mégantic du Cégep Beauce-Appalaches. Cette rencontre a eu lieu à la suite de la rédaction par les membres de la communauté collégiale d’une lettre ayant pour objectif de partager des mesures actives pour la lutte aux changements climatiques.

Cette lettre avait été envoyée aux différents représentants des gouvernements dans le cadre de la journée mondiale de mobilisation pour le climat du 27 septembre dernier.

Les étudiants ont profité de l’occasion pour questionner le député sur divers enjeux, dont l’alimentation locale, la gestion des forêts, la protection des lacs et les engagements locaux et nationaux.

M. Jacques a fait preuve d'ouverture et a rappelé l'importance de réduire les émissions de GES. Il s’est ensuite entretenu avec le directeur général du Cégep Beauce-Appalaches, Pierre Leblanc :

« Le Cégep Beauce-Appalaches souhaite s’engager de manière proactive et audacieuse dans l’effort collectif de développement durable et dans les prochains mois, nous créerons notre premier plan d’action collaboratif en développement durable afin de nous engager collectivement dans la voie de la transition écologique. Nous avons la chance d’avoir des étudiants et des membres du personnel qui s’impliquent et réalisent des actions concrètes pour lutter contre les changements climatiques, mais nous comptons aussi sur le soutien des institutions qui nous gouvernent pour mener à bien cette lutte. »