59 diplômés au campus de Sainte-Marie

Ce sont 59 finissants de la dernière année qui ont reçu des diplômes d’études collégiales et huit d’entre eux ont obtenu des bourses totalisant 4 400 $ lors d'une cérémonie de remise, le 9 novembre, au campus de Sainte-Marie du Cégep Beauce-Appalaches.

Des 59 diplômes d’études collégiales (DEC) décernés, 25 sont en Sciences humaines, 19 en Techniques d’éducation spécialisée, 14 en Sciences de la nature, et un seul sans mention.

Le programme de Formation continue de l'établissement a aussi remis 238 attestations d’études collégiales lors de cet événement dont 44 en Inspection de bâtiment, 44 en Répartiteur en centre d’appels d’urgence et 41 en Éducation à l’enfance.

« Aujourd’hui, nous soulignons les efforts déployés par nos étudiantes et étudiants tout au long de leurs études. Nous reconnaissons la persévérance, la détermination et la force de caractère démontrées pour réussir leurs études collégiales, » a souligné Pierre Leblanc, directeur général.

Boursiers 2019

Andrée-Anne Drolet, diplômée en Sciences de la nature, a reçu la Médaille académique du Gouverneur général accompagnée d’une bourse de 700 $ ainsi que la bourse Méritas du programme. Anne-Marie Bosa (Sciences de la nature) s’est vu remettre la bourse de l’Excellence scolaire secteur pré-universitaire et Ève Laverdière (Éducation spécialisée) a reçu la bourse de l’Excellence scolaire secteur technique. Audrey Laflamme (Éducation spécialisée) a, quant à elle, reçu la bourse du Lieutenant-gouverneur.

Ève-Marie Lefebvre (Sciences humaines) et Édith Chabot (Éducation spécialisée) ont respectivement reçu les bourses Progrès scolaire, secteurs pré-universitaire et technique. Les bourses Méritas par programme ont été remises à Catherine Leblond et Mikael Boulay (Sciences humaines) et Ève Laverdière (Éducation spécialisée).

De même, Financement agricole du Canada a remis des bourses de 450 $ à deux diplômés de la Formation continue en Gestion d’entreprises agricoles, Maxime Grondin et Marie-Ève Poulin. Enfin, Chantal Martineau et Joana Desmeules ont reçu une bourse méritas pour le secteur de la Formation continue.