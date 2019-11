25 nouveaux étudiants se partagent un montant de 7500 $ en bourses

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches a récemment reconnu l'implication de vingt-cinq nouveaux étudiants en leur attribuant un montant totalisant 7500 $ en bourses.

En guise de reconnaissance, ces étudiants de la Beauce et d'ailleurs se partagent ainsi les bourses Coup de pouce et d’accueil parce qu'ils ont choisi de réaliser leur parcours collégial au Cégep Beauce-Appalaches.

L’engagement des récipiendaires des bourses Coup de pouce et d’accueil est de tout genre. Ces étudiants s’impliquent au sein d’associations et de comités, se distinguent par leur leadership, par leur rendement académique, par leurs actions bénévoles ou encore s’illustrent sur les scènes sportive et culturelle. Les gestes, petits ou grands, qu’ils ont posés ont contribué à rendre meilleur leur milieu.

« Le meilleur placement que vous pourrez faire pour votre avenir, c’est de mettre du temps et des efforts dans votre formation. Aujourd’hui, ces bourses vous donneront un petit coup de pouce pour poursuivre sur vos études », a souligné René Allen, président de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.

Des lauréats de Chaudière-Appalaches

Vingt lauréats provenant des écoles des régions de Chaudière-Appalaches et du Granit se partagent des bourses Coup de pouce de 250 $ chacune. Ces bourses encouragent les étudiants nouvellement admis au collégial à poursuivre leurs études au Cégep. Neuf d’entre eux fréquentent le Campus de Saint-Georges, sept le Campus de Sainte-Marie et quatre le Campus de Lac-Mégantic.

Cinq bourses d’accueil de 500 $ chacune sont remises à des étudiants internationaux ou demeurant à plus de 80 kilomètres du campus qu’ils fréquentent. Le montant, plus élevé que celui des bourses Coup de pouce, permettra aux lauréats de compenser une partie des frais de logement et de transport engendrés par leurs études loin de chez eux.

« Au cours des prochaines années, vous allez vivre des moments enrichissants qui façonneront votre vie. C’est un privilège de compter sur des étudiants qui s’impliquent dans leur communauté et qui contribueront au dynamisme de notre établissement », a mentionné le directeur du Cégep Beauce-Appalaches, Pierre Leblanc.

Depuis deux décennies, la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches soutient le Cégep dans sa mission d’enseignement en remettant des bourses, en appuyant les activités sportives, culturelles et communautaires et en soutenant les projets internationaux.