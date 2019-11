Les étudiants en comptabilité et gestion du Cégep Beauce-Appalaches visitent Manac

Les 13 et 19 novembre dernier, les étudiants de 2e année de Techniques de comptabilité et de gestion ont eu l’occasion de visiter l’entreprise Manac. C’est dans le cadre du cours « Gestion des approvisionnements et des stocks », que les étudiants ont rencontré M. Olivier Jobin, directeur de l’approvisionnement et M. Alain Soucy, coordonnateur de l’entrepôt chez Manac, afin de les sensibiliser aux rudiments du métier d’acheteur et aux spécificités du service de l’approvisionnement.

En première partie de rencontre, M. Jobin s’est entretenu avec les étudiants concernant la composition du service des approvisionnements et des achats chez Manac. C’est en abordant la gestion stratégique des achats que les étudiants ont appris sur certaines pratiques qu’utilise l’entreprise manufacturière, notamment au niveau de la gestion de ses matières premières et de ses rebuts. Du côté de la gestion tactique des achats chez Manac, il a été question de certains indicateurs de performance utilisés en gestion de stocks, des défis concernant le transport de marchandises et des enjeux liés à l’internationalisation dans la sélection des sources d’approvisionnement.

En seconde partie de rencontre, les étudiants ont visité les aires de production et d’entreposage de l’entreprise. Cette visite a permis, d’une part, de sensibiliser les étudiants aux fonctions liées à la gestion des stocks (réception, manutention, expédition, emballage), aux méthodes de réapprovisionnement en usine et d’autre part, de voir concrètement les effets de l’adhésion de Manac aux philosophies de gestion juste à temps et « lean ».