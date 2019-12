Un projet créatif collaboratif avec des enfants et des personnes âgées

Dans le cadre du cours Atelier de création du programme de Création et médias, les étudiants devaient concevoir et réaliser un projet créatif pour des enfants et des personnes âgées. Pour le projet « Raconter et se raconter », les étudiants ont été jumelés avec douze élèves de l’école Aquarelle et avec sept résidents du Manoir du Quartier. Cette activité s’est déroulée tout au long de la session d’automne.

Projet avec les élèves de l’école Aquarelle

Ce sont les élèves de la classe de maternelle 4 ans de Mme Louise Lachance à l’école Aquarelle qui ont accueilli les étudiants.

Lors d’une première visite, l’étudiant a découvert les intérêts de l’enfant avec qui il avait été jumelé en jouant à un jeu de société. Durant cette rencontre, il a pris des notes sur ce qui pourrait intéresser l’enfant. Par la suite, chaque étudiant a conçu un projet créatif (comptine, conte, chanson, théâtre, etc.) pour raconter à l’enfant une histoire mettant en valeur ses intérêts. Pour ces enfants, cette activité concordait avec le programme de maternelle 4 ans au niveau des sphères du développement affectif, social et langagier. En effet, le projet a permis aux enfants d’affirmer leur personnalité, d’échanger avec les autres et de s’exprimer.

Projet avec les personnes âgées

Le projet « Raconter et se raconter » s’inscrit dans la volonté de partager un lien entre générations, la création étant la passerelle qui a permis d’unir l’étudiant à la personne âgée. Ce projet permettait de donner la parole à une personne âgée afin qu’elle se raconte alors que la création permettait à l’étudiant de raconter une version d’une histoire issue d’un passé personnel et collectif.

Inspiré par la citation de Nancy Huston « Nous ne tombons pas du ciel, mais poussons sur notre arbre généalogique », l’étudiant devait faire parler son interlocuteur à propos de son arbre généalogique, à la recherche d’un détail, d’un trou, d’une absence susceptible d’inspirer toute une histoire. À partir des informations récoltées, l’étudiant a réalisé un projet créatif pour raconter à la personne une histoire qui répond à ce trou découvert dans son arbre généalogique. Le but de cette histoire était d’imaginer une version de ce qui a pu se passer. Ainsi, le projet a permis à l’étudiant d’en apprendre davantage sur cette personne et sur son passé tout en valorisant la parole de la personne âgée.